Gambassi, sfilza di innesti: "Vogliamo puntare in alto"

Dopo un’annata terminata al quinto posto del Girone E di Prima Categoria, il Gambassi inizia il suo calciomercato repentinamente grazie agli sforzi congiunti del ds dei giallorossi Celestino Sgariglia e il mister Mauro Tramacere, entrambi riconfermati per l’anno a venire. Archiviata la nota dolente, ossia l’addio del capitano Mattia Rosi, trasferitosi al Lornano Badesse sempre in Prima Categoria, la società dei termali ha dato il via a una sfilza di importanti innesti per, come si legge sulla loro pagina social, "riportare il Gambassi nelle Categorie che gli competono".

Sono quindi stati ufficializzati molti innesti, alcuni dei quali sono ‘ritorni’: è il caso del bomber Gionata Fontanelli, che torna a Gambassi dopo una parentesi a Castelfiorentino, militante in Promozione. Scelta di cuore, quella di scendere di categoria pur di aiutare la squadra che così a lungo lo ha accolto.

Gli altri due ritorni vedono invece Alessio Signorini che, dopo un’ottima stagione a Certaldo, si mette a disposizione di mister Tramacere per la nuova stagione difendendo i colori giallorossi, e di Guido Dini, che dopo la parentesi dell’anno scorso a San Gimignano punta a riprendersi la mediana del Gambassi. Oltre a questi tre sopracitati, sono stati ufficializzati altri sette giocatori, in quella che è una vera e propria rivoluzione della rosa per fare il tanto agognato salto di qualità (e di categoria): si parte dalla nuova coppia di portieri che difenderanno i pali del Gambassi, vale a dire Tommaso Sabatini, proveniente dal Calasanzio, e di Tommaso Turini, che l’anno scorso ha invece giocato a Cerbaia. Spazio poi agli innesti di Mirko Palmiero, che porta la sua duttilità ed esperienza a disposizione di mister Tramacere, ma anche all’altrettanto polifunzionale centrocampista Simone Stefanelli, capace di coprire più ruoli in quello che è un cosiddetto acquisto ‘di sostanza’. Ma c’è posto anche per l’estro offensivo degli esterni Pietro Scarselli, in arrivo dal San Miniato Basso di Promozione, di Andrea Marchi dal Montespertoli, addirittura facendo un ‘doppio salto’ all’indietro scendendo di ben due categorie dall’Eccellenza, e di Gianmatteo Paoletti dall’Audace Galluzzo, compagine che ha sfidato proprio il Gambassi nello scorso campionato di Prima Categoria, terminando sopra i termali di appena 4 punti, ma fallendo l’aggancio ai play-off. Tutti tasselli di un progetto ambizioso per la coppia Sgariglia-Tramacere, che dovranno quindi puntare a far valere il proprio lavoro svolto in questa sessione estiva, in avvicinamento al prossimo campionato da affrontare a settembre.