Ganaceto: possibile fusione con Solierese per un futuro in Promozione

Il futuro del Ganaceto si deciderà in queste settimane. Dopo l’uscita di scena del ds Nicola Zannoni, del dt Alessio Celeste e di mister Matteo Virgilio in casa biancoverde sono in corso riflessioni, come conferma il presidente Artemio Tassoni. "Ci ridimensioniamo, questa è l’unica certezza – spiega – probabilmente unendo le forze con la Solierese, con cui in ogni caso ci sarà una collaborazione, ma è ancora tutto definire. L’unica certezza è che ci sarà un ridimensionamento rispetto alle ultime stagioni". L’ipotesi che al momento ha maggiori quotazioni è quella di una fusione, come accaduto fra Medolla e San Felice, con il confinante club gialloblù che milita in Prima categoria per fare una squadra unica in Promozione utilizzando il titolo dei biancoverdi, reduci da un eccellente 7° posto. Il Ganaceto in questo caso potrebbe comunque rimanere in vita con la prima squadra, ripartendo da una categoria più bassa (Seconda o Terza) per non far sparire del tutto il calcio nella frazione, arrivata anche a lottare per l’Eccellenza, e potrebbe utilizzare per le gare lo "Stefanini" di Soliera visti i problemi di agibilità del "Bisi" riscontrati ultimamente dal Comune di Modena. Al momento fra Solierese e Ganaceto, da quello che ci risulta, però c’è stata solo una chiacchierata preliminare per valutare un’eventuale fattibilità, ma nulla di più, mentre sarebbero interessati al titolo di Promozione anche alcuni altri club di Prima categoria confinanti con la frazione cittadina. In Prima intanto il Nonantola ha confermato mister Rosi. d.s.