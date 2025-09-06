Gara ricca di insidie contro Tau Altopascio. Ma la Robur vuole subito partire bene

Una gara ricca di insidie contro un avversario di valore che, a differenza del Siena, viene da una ottima stagione. Il Tau Altopascio ha cambiato moltissimo rispetto allo scorso anno (solo 4 i confermati della rosa e staff tecnico nuovo di zecca) ma si è affidato a un allenatore molto esperto come Maraia e ha iniziato bene la stagione vincendo 2-1 nel derby della provincia di Lucca in casa del Ghiviborgo in Coppa.

Non sarà quindi affatto facile per i bianconeri dello squalificato Bellazzini avere la meglio degli amaranto che sognano il colpaccio all’esordio. Se è vero che Maraia da allenatore al Franchi ha vinto quattro volte su cinque (con Pontedera e Lucchese) è anche vero che la Robur non perde una gara di esordio in campionato da sei anni esatti. Era infatti il 25 agosto del 2019 quando l’allora Robur Siena di mister Dal Canto cedette in casa all’Olbia in una stagione che poi, complice anche il covid, si sarebbe conclusa con la mancata iscrizione della società al campionato successivo. Nelle successive cinque gare di esordio tra C, D ed Eccellenza sono arrivati quattro successi e un pareggio, quello del 2022 ad Ancona. È ovviamente solo un dato statistico ma serve per aggrapparsi all’idea che partire bene anche questa volta non è impossibile.

Per farlo Bellazzini potrebbe affidarsi ad una squadra molto simile a quella vista contro il Poggibonsi domenica scorsa. Praticamente certa la retroguardia con Michielan (2007) in porta e il terzetto di elementi esperti composto da Cavallari, Somma e Conti in una difesa che comunque rispetto all’impegno in Coppa recupera Zanoni (che era squalificato) e il neo arrivato Bellavigna. Nel mezzo difficile pensare sugli esterni a qualcosa di diverso rispetto a Tosini (2006) a destra e Vari a sinistra con Barbera e uno tra Masini e Vlahovic (entrambi del 2005) davanti alla difesa. Decisamente più dubbi in avanti per i tre posti disponibili. Stante la probabile assenza di Menghi il centravanti potrebbe essere o il recuperato Giannetti o Noccioli che si è mosso bene nel ruolo di falso 9 contro il Poggibonsi. Lucas e Nardi potrebbero dunque agire alle sue spalle. L’arbitro della sfida sarà Andrea Prencipe di Tivoli, con Giuseppe Di Marco di Palermo e Salvatore Girolamo Cucci di Trapani.

Guido De Leo