Gara sospesa per mischia al 94’. "Partita persa, ma per 2 minuti dovremo percorrere 110 km»

L’Esanatoglia dovrà percorrere 110 chilometri per giocare due minuti contro il Montecassiano in una gara praticamente persa, essendo in quel momento il risultato sul 4-2 per i locali. È quanto ha stabilito il giudice sportivo dopo avere letto il referto dell’arbitro del match di Prima categoria. "Rilevato dal referto arbitrale – si legge nella motivazione – che la gara è stata sospesa al 49’ del secondo tempo per una mischia tra tesserati, non identificati dall’arbitro, che sul momento ha fatto temere per l’incolumità degli stessi. Nel referto il direttore di gara specifica che non si sono verificati atti di violenza o minaccia, e che avrebbe potuto far continuare l’incontro. Alla luce di tale precisazione, questo organo di giustizia sportiva ritiene che debba essere fissata una data per la prosecuzione della gara dal minuto in cui è stata sospesa, dandone mandato al Comitato Regionale".

Il provvedimento non è andato giù all’Esanatoglia. "La società – dice il diesse Cristian Marani – presenterà ricorso sopratutto per rispetto dei nostri giocatori". In una nota di qualche giorno fa il club ha ricordato che "due suoi tesserati sono stati portati in ambulanza al pronto soccorso di Macerata dove hanno refertato a uno la frattura del setto nasale e a un altro un trauma cranico, facciale e toracico. E che sono stati chiamati i carabinieri". "Non possiamo che presentare ricorso, e il presidente si è già attivato in tal senso, leggendo che non si sono verificati atti di violenza quando due nostri calciatori sono stati portati via in barella. Siamo scioccati. E poi, se non è successo niente di grave perché il direttore di gara non ha ripreso la partita?". Il direttore sportivo elogia la sua panchina. "Sono stati bravi in quei frangenti, hanno pensato – ha detto – solamente a soccorrere i due ragazzi infortunati".