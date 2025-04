Gavena trionfa nella Coppa Uisp con un poker contro La Serra

Fallita la qualificazione alla fase finale per il titolo amatoriale 2024-’25, i vice campioni in carica del Gavena si sono parzialmente riscattati calando il poker nella giornata inaugurale della Coppa Uisp. A firmare il 4-0 a La Serra sono stati capitan Taddei e Passariello con una tripletta. In un primo turno all’insegna dell’equilibrio l’altro unico successo nella stessa competizione è stato de Le Cerbaie: Riccio e Spinelli siglano il 2-0 sul Sovigliana. Tanti pareggi anche nella Coppa del Circondario, dove hanno vinto solo Fiano Certaldo (una doppietta di Tronnolone e un centro di Niccolini stendono l’Arci Cerreto Guidi) e Boccaccio (Tani e Nannucci decidono il derby contro lo Sciano). In Coppa Amatori bella cinquina del Piaggione Villanova (tripletta di Bini e gol di Bernini e Macaione). Ecco comunque il quadro completo delle prime gare delle tre competizioni post-season.

Coppa Uisp, Girone E: Casotti-Massarella 1-1. Riposava: Scalese. Classifica: Casotti e Massarella 1; Scalese 0. Girone F: Fibbiana e Unione Valdelsa 1-1. Riposava: Castelnuovo. Classifica: Fibbiana e Unione Valdelsa 1; Castelnuovo 0. Girone G: Gavena-La Serra 4-0. Riposava: Strettoio Pub. Classifica: Gavena 3; Strettoio Pub e La Serra 0. Girone H: Le Cerbaie-Sovigliana 2-0. Riposava: Usap. Le Cerbaie 3; Usap e Sovigliana 0.

Coppa Circondario, Girone M: Molinese-Le Botteghe 1-1; Gs Vico-4 Mori 1-1. Classifica: Molinese, Le Botteghe, Gs Vico e 4 Mori 1. Girone N: Ortimino-Stabbia 0-0. Classifica: Ortimino e Stabbia 1; Staggia e Malmantile United 0. Girone O: Fiano Certaldo-Arci Cerreto Guidi 3-0; Boccaccio-Sciano 2-1. Classifica: Fiano Certaldo e Boccaccio 3; Sciano e Arci Cerreto Guidi 0. Girone P: Valdorme-Corniola 0-0; Vinci-San Gimignano 0-3. Classifica: San Gimignano 3; Valdorme e Corniola 1; Vinci 0.

Coppa Amatori, Girone Q: Spicchiese-Montespertoli 0-1. Riposava: San Pancrazio. Classifica: Montespertoli 3; San Pancrazio e Spicchiese 0. Girone R: Brusciana-Monterappoli 1-2; Borgano-Virtus Tavarnelle 0-0. Classifica: Monterappoli 3; Borgano e Virtus Tavarnelle 1; Brusciana 0. Girone S: Piaggione Villanova-Catenese 5-2; YBPD United-Mastromarco 1-3. Classifica: Piaggione Villanova e Mastromarco 3; YBPD United e Catenese 0. Girone T: Pitti Shoes-San Quirico 1-0; Atletico Team-Arci San Casciano 0-1. Pitti Shoes e Arci San Casciano 3; San Quirico e Atletico Team 0.

Si.Ci.