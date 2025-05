Gazzettino d’argento: Edoardo Saporiti vince il trofeo della Gazzetta Lucchese

Gazzettino d’argento, ecco la consegna dei premi. Il quotidiano on line "Gazzetta Lucchese" ha fissato per giovedì prossimo 8 maggio la premiazione annuale del "Gazzettino d’argento", il trofeo di rendimento dei giocatori rossoneri sulla base dei voti ricevuti in campionato da tutte le testate giornalistiche. E che, dallo scorso anno, è intitolato alla memoria del collega Diego Checchi.

Il premio – organizzato dal quotidiano on line in collaborazione con Top Speed e basato sui voti attribuiti dai giornali (La Nazione, Il Tirreno, Gazzetta Lucchese, Corriere dello Sport-Stadio, Gazzetta dello Sport e Tuttosport) – è giunto alla sua diciottesima edizione. A vincere l’edizione 2024-2025, è stato Edoardo Saporiti, con un voto medio stagionale pari a 6,33. Il fantasista si è aggiudicato il trofeo solo all’ultima giornata di campionato, dopo aver dato vita a un entusiasmante testa a testa con Simone Magnaghi (fermatosi a 6,26); terzo classificato Alessandro Selvini con 6,24.

Il trofeo, che ha tra gli sponsor anche Mav Autotrasporti, vede premiato chi ha disputato almeno venti gare durante l’annata regolare e termina il campionato con la maglia rossonera. A vincere l’edizione 2023-2024 era stato Giovanni Rizzo Pinna, ora in serie "B", al Cosenza.

Accanto ai tre premiati di quest’anno verrà consegnato anche il trofeo giunto alla seconda edizione "Cuore Rossonero - Beppe Lorenzini", istituito grazie alla collaborazione di Lucca United, per ricordare il grande tifoso rossonero venuto a mancare lo scorso anno. Il premio è destinato a un esponente della Lucchese che ha mostrato maggior attaccamento alla maglia.

La consegna dei premi avverrà nella sua sede abituale, ovvero al "Caffé Santa Zita" di Michele Tambellini, nella splendida piazza San Frediano, giovedì prossimo, a partire dalle ore 18,30. Per i tifosi sarà l’occasione per riservare ai giocatori presenti il giusto incitamento in vista del primo spareggio play-out di sabato prossimo, a Sestri Levante, che giunge al termine di un’annata davvero molto difficile per le vicissitudini societarie.