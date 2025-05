Genoa supera San Marino Academy: Limardi protagonista, ma non basta

Limardi ipnotizza Bargi dal dischetto, poi il Genoa passa nella ripresa. Non basta il rigore parato alla San Marino Academy per non restare a secco (2-0). Per l’occasione le ragazze di Bragantini ritrovano lo stadio di Montecchio, sede dell’unica vittoria casalinga in stagione. Non c’è Bertolotti, e così la fascia di capitano passa – per la prima volta – a Gardel, schierata dall’inizio al posto di Magni. Novità anche a centrocampo, con Miotto a tamponare l’assenza di Bertolotti. Per il resto, tutto confermato rispetto a Lumezzane. Ma non con lo stesso risultato. Un gol per tempo e il Genoa si prende tutto. San Marino Academy: Limardi; Larocca (85’ Poli), Gardel, Congia, Peare; Marchetti; Ventura (64’ Pirini), Giuliani, Miotto (64’ Fancellu), Battaglioli (64’ Crocioni); Tamburini. A disp.: Montanari, Galli, Gallina, Magni, Weithofer. All.: Bragantini.

Serie B (27ª giornata): Arezzo-Parma 0-2, Bologna-Ternana 2-3, Brescia-Lumezzane 2-0, Hellas Verona-Res Roma 3-1, Orobica Bergamo-Freedom Cuneo 1-1, Pavia-Cesena 0-2, San Marino Academy-Genoa 0-2, Vis Mediterranea-Chievo 0-2. Classifica: Ternana 72; Parma 70; Bologna, Genoa 57; Lumezzane, Brescia 44; Chievo 40; Cesena 38; Arezzo 35; Freedom Cuneo 34; Res Roma 32; Hellas Verona 28; Orobica Bergamo 25; San Marino Academy 23; Accademia Pavia 20; Vis Mediterranea 2.