Ghiviborgo conquista il Grosseto e ipoteca i play-off: un traguardo storico

GHIVIBORGO 3 GROSSETO 2

GHIVIBORGO (3-2-4-1): Bonifacio; Conti, Lopez, Bura; Barbera, Campani; Giannini, Nottoli (78’ Noccioli), Fischer Vari (78’ Larhrib); Gori (76’ Bifini). (A disp.: Gambassi, Caiaffa, Simonetta, Coppola, Sartini, Bonafede). All.: Bellazzini.

GROSSETO (4-2-3-1): Raffaelli; Guerrini (83’ Gnazale), Bolcano, Possenti, Macchi; Sacchini (63’ Benucci), Caponi (71’ Cela); Riccobono (71’ Addiego Mobilio), Sabelli, Senigagliesi (68’ Grasso); Marzierli. (A disp.: Piersanti, Chrysovergis, Nunziati, Dierna). All.: Consonni.

Arbitro: Zangara di Catanzaro (assistenti: Romeo di Reggio Calabria e Troina di Genova).

Reti: 5’ Giannini, 9’ Caponi, 11’ Riccobono, 13’ Nottoli, 32’ Lopez.

Note: 55’ espulso Marzierli (fallo di reazione).

GHIVIZZANO - Grazie ad un buon primo tempo e ad una ripresa di sofferenza, il Ghiviborgo batte con merito il Grosseto ed ipoteca i play-off, un traguardo storico.

Fuochi d’artificio in avvio: pregevole azione corale Nottoli- Gori-Fischer-Vari, palla a Giannini che mette in rete a porta vuota. Immediata reazione ospite: punizione dal limite di Senigagliesi, rimpallo in area, ottimo Bonifacio su Marzierli, ma nulla può sul fendente in corsa di Caponi. Il Ghivi sbanda: Senigagliesi ruba palla a centrocampo e mette Riccobono solo davanti al portiere: vantaggio maremmano. Ma i colchoneros trovano subito il pari, grazie a capitan Nottoli, ben servito a centro area da Vari.

Marzierli spaventa per due volte i padroni di casa, ma è sempre in fuorigioco e, poco dopo la mezz’ora, matura il nuovo vantaggio del Ghivi: gran palla di Nottoli per Giannini, assist per Gori, contrato in corner; sugli sviluppi dalla bandierina, prepotente stacco di testa di Lopez e palla in rete.

Il Grosseto non ci sta e approccia meglio la ripresa. Marzierli, però, rovina i piani dei suoi, facendosi espellere per un fallo di reazione su Lopez. Vari e Gori sciupano il possibile gol della sicurezza, ma i "torelli" non mollano: al 27’ Bonifacio è prodigioso su Guerrini ed al 29’ Addiego Mobilio va vicinissimo al 3 a 3, colpendo in pieno il palo con un bel diagonale. Ma vince il Ghivi.

Flavio Berlingacci