Ghiviborgo, derby-insidia

In formazione rimaneggiata, ma con una gran voglia di continuare a fare punti, per rimanere in una splendida posizione di classifica: questo il Ghiviborgo, attualmente al quinto posto, che ospita il blasonato Aquila Montevarchi, avversario difficile e tremendamente scorbutico, che annaspa in zona play-out ed è alla disperata ricerca di punti.

In questo scorcio di stagione, infatti, ogni gara nasconde sempre tante insidie: chi lotta per il vertice, chi per non retrocedere, come nel caso della compagine aretina, una nobile decaduta, attesa in Media Valle del Serchio ben allineata e coperta, con il chiaro intento di portare a casa almeno un pari. Serve, dunque, una prestazione senza sbavature, sia sotto l’aspetto carattariale che squisitamente tattico, anche se trainer Nico Lelli fa la conta dei suoi, soprattutto nel reparto arretrato, dove si registrano alcune defezioni importanti.

Assenti il bravo difensore Vecchi, fermo per un noioso infortunio ad una spalla, il giovane Saidi, classe 2005 molto interessante, ai box per un guaio ad un ginocchio (da valutare); oltre al laterale sinistro Romano, già fuori domenica scorsa a Forte dei Marmi.

Attesi, invece, al rientro il centrocampista Signorini che ha scontato un turno di squalifica e scalpita per mettere in campo tutte le sue grandi qualità, il laterale difensivo Turini, altro 2005 che ha recuperato dall’influenza e gli esterni d’attacco Orlandi, di nuovo al top e Giannini, imprevedibile attaccante che pare pronto dopo un lungo e noioso infortunio.

Di conseguenza, l’allenatore biancorossoazzurro ha la coperta corta in difesa, mentre ha più opzioni, sia a centrocampo che in avanti: molto dipenderà da chi dà maggiori garanzie, sia fisiche che tattiche. Si va verso un possibile "3-4-3", per questo probabile schieramento: Becchi (2004) fra i pali; reparto difensivo imperniato su Turini (2005), Bura (2004) e Sanzone; a centrocampo: Signorini (2004), Campani (2003), Carli e Nottoli; in attacco: Lepri e Orlandi sugli esterni, bomber Tommaso Carcani centravanti. Ci sono, poi, alcune alternative, come Poli per il centrocampo, Giannini e Horm per il reparto offensivo: vedremo le scelte di Nico Lelli, sempre molto attento ad ogni particolare, anche in funzione del modulo di un avversario da non sottovalutare.

Si gioca ancora alle ore 14.30, atteso un pubblico numeroso e appassionato, con buona rappresentanza ospite.

Flavio Berlingacci