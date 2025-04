Ghiviborgo e Fulgens Foligno pareggiano 1-1: Larhrib e Khiribech in gol

GHIVIBORGO 1 FULGENS FOLIGNO 1

GHIVIBORGO (3-2-4-1): Bonifacio; Conti, Lopez, Bura; Campani (75’ Signorini), Barbera; Giannini, Fischer (84’ Bonafede), Noccioli, Larhrib; Gori (89’ Bifini). (A disp.: Gambassi, Caiaffa, Simonetta, Coppola, Sartini, Schievenin). All.: Bellazzini (squalificato; in panchina: Cioni).

FULGENS FOLIGNO (4-3-3): Tognetti; Santarelli, Grea, Schiaroli, Mancini; Ceccuzzi (27’ Ferrara), Settimi, Panaioli; Khiribech (74’ Di Cato), Tomassini, Pupo Posada. (A disp.: Bulgarelli, Pannacci, Nuti, Mattia, Grassi, Casali, Zichella). All.: Manni (squalificato; in panchina: Reali).

Arbitro: Tuberti di Reggio Emilia (assistenti: Colitti di Cinisello Balsamo e Pallone di Vicenza).

Reti: 41’ Larhrib, 47’ Khiribech (rig.).

Note: 83’ espulso Conti (doppia ammonizione).

GHIVIZZANO - Punto di qualità per il Ghiviborgo che rafforza la posizione play-off, pur mancando l’aggancio al Foligno, secondo: ma questo era il sogno dei ragazzi di Bellazzini che tengono testa ad un avversario forte e ben organizzato, passano in vantaggio, vengono raggiunti su rigore e gestiscono il pari, concedendo un paio di occasioni agli umbri, ma niente più. Avvio di gara molto tattico e povero di emozioni: in campo le formazioni annunciate, ma non accade niente di rilevante fino a dopo la mezz’ora.

Il primo sussulto al 31’, quando i padroni di casa si fanno ingenuamente infilare in contropiede, ma Barbera è perfetto a chiudere in tackle sul lanciatissimo Pupo Posada. La sfida sale di tono nel finale di frazione, quando Larhrib viene toccato in area in maniera sospetta e, sul prosieguo dell’azione, lo stesso attaccante colpisce di testa su cross dalla sinistra e porta i suoi in vantaggio. Il Fulgens sbanda, Gori ruba palla ad un soffio dall’intervallo, serve a centro area, ma Tognetti esce a valanga e sbroglia.

Ripresa di tutt’altro spessore che inizia male per il Ghivi: batti a ribatti in area, l’arbitro, senza esitazioni, indica il dischetto e Khiribech, dagli undici metri, spiazza Bonifacio. L’immediato pari ospite è un brutto colpo per i ragazzi di Bellazzini che, squalificato, è un leone in gabbia nel box di tribuna. Colchonneros comunque pericolosi con Bura di testa al 6’ e con un bel tiro dal limite di Campani che lambisce il palo al 9’; ma le azioni offensive del Ghiviborgo finiscono, praticamente, qui.

Gli umbri salgono di tono: al 12’ ottimo Khiribech sulla destra, palla a Settimi, la cui conclusione a botta sicura è respinta sulla linea da Conti. Al 25’ due splendide parate di Bonifacio: prima sul solito Khiribech; poi sullo stesso Settimi. Ma i pericoli portati dal Foligno, però, si esauriscono di lì a breve. Il Ghivi non rischia più, pur in dieci negli ultimi 7’ più recupero, per l’affrettata espulsione di Conti.

Flavio Berlingacci