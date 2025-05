Ghiviborgo: Futuro Incerto Dopo la Sconfitta nei Play-off e L'interesse del Viareggio

Terminata la stagione con la sconfitta di Seravezza nella finale play-off, è il tempo dei ringraziamenti in casa Ghiviborgo e di un futuro che appare incerto e lontano dai riflettori, visto che il Viareggio pare proprio fare sul serio ed abbia intenzione di rilevare il titolo sportivo della società della Media Valle del Serchio. Notizie e voci più disparate si rincorrono, ma non c’è niente di ufficiale per ora.

Nel frattempo il gruppo squadra si ritrova oggi per l’ultima seduta di allenamento, prima di chiudere un’annata bella ed esaltante, dove sono stati valorizzati molti giovani. Il Ghivi ha conquistato un gran quarto posto finale con la disputa dei play-off; ragazzi come il bomber Gori hanno spiccato il volo e sono destinati a categorie superiori, come, del resto, il trainer Tommaso Bellazzini che lascerà i colchoneros per un piazza importante.

Il direttore sportivo Roberto Bacci torna sul derby del "Buon Riposo" che ha lasciato amarezza e rammarico, pur in un’ottima stagione che si è chiusa, però, senza la classica ciliegina. "Abbiamo giocato un buona partita, ma siamo stati penalizzati da una pessima direzione di gara – attacca il “ds” – : diversi falli sul nostro Gori non sono stati puniti; il gol che ha deciso il match di Benedetti era in netto fuorigioco; poi le espulsioni dello stesso Gori e del nostro allenatore in avvio di ripresa hanno fatto il resto".

"Nonostante tutto, però – puntualizza Bacci – , devo fare i complimenti ai ragazzi per aver giocato con il piglio giusto, soprattutto nel primo tempo, ma pure nella ripresa, anche se in inferiorità numerica. C’è rammarico, chiaro: non meritavamo assolutamente la sconfitta, purtroppo però finiamo così. Il futuro? Vedremo cosa decide la società".

Bacci non si sbilancia; la palla passa, ora, ai vertici del Ghiviborgo. Vero è che diversi allenatori (Maccarone, Lelli, Bellazzini) e tanti calciatori hanno avuto nel Ghiviborgo un bel trampolino di lancio. Ora, però, regna l’incertezza. Nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più.

Flavio Berlingacci