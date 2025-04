Ghiviborgo-Grosseto: sfida decisiva per i play-off al Bellandi

Penultima giornata di campionato e scontro play-off per il Ghiviborgo che, al "Bellandi", ospita il Grosseto, compagine forte e blasonata, per quello che può definirsi a tutti gli effetti un autentico derby-spareggio per le posizioni che contano, visto che i colchoneros sono, attualmente, la quarta forza del torneo ed i "torelli" maremmani li seguono ad appena due lunghezze (in compagnia dell’Orvietana e con il Siena ad un punto).

I ragazzi di Tommaso Bellazzini hanno lavorato intensamente sul campo anche durante la pausa pasquale, per farsi trovare pronti alla sfida e per far diventare la stagione da ottima a splendida, con una prestazione di livello ed un risultato che li proietti nelle storia calcistica del club della Media Valle. Avversario difficile e di gran nome che, in verità, non se la passa troppo bene ed ha condotto un campionato al di sotto delle aspettative, con i play-off che sono l’obiettivo minimo dei biancorossi di Luigi Consonni che saliranno a Ghivizzano per giocarsi le proprie chances e non possono sbagliare.

Ghiviborgo quasi al completo: unico assente sicuro il centrocampista Signorini, squalificato per un turno (sommma di ammonizioni), mentre rientrano il difensore Conti e l’altro centrocampista di copertura, Barbera, oltre al pieno recupero dell’esterno d’attacco Vari che, insieme a capitan Nottoli (già in campo a Trestina), è a disposizione. Tutti gli altri abili e arruolati, anche se sono da valutare le condizioni di un altro paio di elementi: dipenderà dalla rifinitura. Con alcuni dubbi, che dipendono soprattutto dalla scelta delle "quote", andiamo a ipotizzare il probabile schieramento anti-Grosseto (3-2-4-1): Bonifacio (2006) fra i pali; Conti, Lopez e Bura (2004) a comporre la linea difensiva; Barbera (2004) e Campani (o Simonetta, 2006) in mediana; Giannini esterno basso a destra, Noccioli e Fischer (2005) o Nottoli sulla tre-quarti, Vari (o Larhrib) esterno alto a sinistra; bomber Gori (2004) terminale offensivo.

Atteso un buon pubblico, con larga rappresentanza maremmana. Inizio alle ore 15.

Flavio Berlingacci