Ghiviborgo in semifinale play-off: sfida storica contro il Seravezza

Semifinale play-off per il Ghiviborgo, domani, al "Buon Riposo" di Pozzi, contro il Seravezza. Un appuntamento storico per i colchoneros che, dopo aver chiuso il campionato al quarto posto, vogliono mettere la classica ciliegina ad un’annata da incorniciare. Il presidente Alessandro Remaschi, in un comunicato, ha tenuto a "ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a realizzare un autentico miracolo sportivo: dall’allenatore Tommaso Bellazzini, a capitan Edoardo Nottoli, a bomber Lorenzo Gori ed a tutto il gruppo-squadra, staff tecnico e dirigenti compresi, dando appuntamento al prossimo campionato di serie “D”, l’undicesimo per il Ghivi". Smentite, così, di fatto le voci (più o meno fantasiose) su un eventuale cessione del titolo.

A questo punto, però, la palla passa di nuovo al campo, con i ragazzi di Bellazzini che si sono preparati con il consueto scrupolo al derby contro i verdeazzurri di Brando. Un match cui allenatore e giocatori tengono molto, sia per la rivalità sportiva che per giocarsi, poi, la finalissima dei play-off del girone "E", al cospetto della vincente di Foligno-Orvietana. Uno step in più che darebbe ancora più lustro (e punteggio in graduatoria) ai biancorossoazzurri. Ma questa sarà un’altra storia, ora la gara del "Buon Riposo" che il Seravezza gioca in casa per aver chiuso al terzo posto e nella quale i versiliesi hanno un piccolo vantaggio: in caso di parità, dopo gli eventuali supplementari, saranno proprio loro a superare il turno.

Il pareggio è, però, il risultato meno probabile (il Ghivi ne ha fatti appena quattro durante tutta la stagione) ed in campionato una vittoria per parte in trasferta: 3 a 0 del Ghivi in Versilia, 2 a 1 dei seravezzini al "Bellandi" di Ghivizzano. Tutto può, comunque, essere smentito, del resto un derby è pur sempre un derby (anche se di fine stagione), con alcuni "ex" da ambo le parti ed il Ghiviborgo praticamente al gran completo, con il tecnico che ha l’imbarazzo della scelta in più ruoli, anche se la sensazione è che si vada verso la conferma, almeno dall’inizio, dell’ "undici" visto nelle ultime esibizioni.

Proviamo a ipotizzare il probabile schieramento (3-2-4-1), con alcuni dubbi, in particolare sulla scelta delle quote: Bonifacio (2006) fra i pali; linea difensiva composta da: Conti, Lopez Petruzzi e Bura (2004); Barbera (2004) e Campani in mediana; Giannini esterno basso a destra, Nottoli e Fischer (2005) sulla tre-quarti, Vari esterno alto a sinistra; Gori centravanti. Possibili variabili l’impiego del 2006 Simonetta in mediana o di Noccioli sulla trequarti. Staremo a vedere, anche perché, poi, la sfida potrebbe avere la coda dei supplementari e ci sarà bisogno di tutti. Calcio d’inzio alle ore 16.

Flavio Berlingacci