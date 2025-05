GhiviBorgo resta in Serie D, Viareggio punta all'Eccellenza Toscana 2025/2026

Il tira e molla sull’asse GhiviBorgo-Viareggio sembra giunto al capolinea. Alla fine, salvo ulteriori ripensamenti, la società della Media Valle del Serchio si sarebbe decisa a non mollare, continuando a far calcio in Serie D. Se così fosse allora il Viareggio dovrebbe mettersi l’animo in pace e rincorrere la Serie D attraverso il risultato del campo, provando a vincere la prossima Eccellenza Toscana 2025/2026.

Il condizionale, ce lo insegnano da sempre queste dinamiche, è d’obbligo... perché la trattativa, prima data per fatta e ora per sfumata, potrebbe anche clamorosamente riaprirsi. Ma è difficile. E per una questione di tempi comunque tra stasera e domani dovrebbe arrivare una risposta certa, in una direzione o nell’altra... perché poi bisogna cominciare ad allestirle queste squadre: per il GhiviBorgo in D (... e ci sarebbe già pure la scelta del nuovo allenatore per il dopo Bellazzini), per il Viareggio in Eccellenza (... che la panchina potrebbe darla a quel Vangioni appena svincolatosi dal Castelnuovo Garfagnana, piazzando poi subito una decina di colpi in entrata) dove la concorrenza per salire in D sarà tanta e agguerrita fra Massese, Follonica Gavorrano (a meno che non venga ripescato in D o che venga, difficilmente, inserito nel girone B dell’Eccellenza Toscana), le solite ambiziose sulla carta Cenaia e Fratres Perignano... e occhio alla situazione della Lucchese (la cui speranza è di salvarsi anche “in tribunale”, dopo la grande salvezza sul campo, mantenendo la Serie C).

Fino ad una settimana fa c’era enorme fiducia, soprattutto sulla sponda viareggina, per il buon esito della trattativa per far andare le zebre subito in Serie D. Poi negli ultimi giorni qualcosa è cambiato. E dallo stesso ambiente bianconero adesso trapela un po’ di comprensibile amarezza, dopo averci “fatto la bocca”. Sulla sponda GhiviBorgo, al di là della strategica presa di tempo per capire l’esito della questione Lucchese, ci sarebbe stato un “ripensamento” con la volontà di proseguire il proprio cammino in D per quello che sarebbe l’11° anno di fila nella massima categoria dilettantistica.

Forse Remaschi ha trovato chi potrà dare una mano per andare avanti (entrando o come sponsor o come nuovo rinforzo dirigenziale?). Giovedì sera si è tenuto un consiglio direttivo del GhiviBorgo che avrebbe dettato questa nuova linea... e stasera ce ne sarà un altro, probabilmente quello decisivo.

Simone Ferro