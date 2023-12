Ghiviborgo-Sansepolcro. Una partita insidiosa

Appuntamento casalingo per il Ghiviborgo che, per la quattordicesima giornata, ospita il Vivi Altotevere Sansepolcro, compagine aretina che occupa la parte bassa della classifica, in lotta per non retrocedere. Detta così pare una gara apparentemente semplice per i ragazzi di Nico Lelli (foto), contro un avversario che segna poco e subisce molto, tecnicamente non trascendentale, che, presumibilmente, salirà al "Carraia" ben allineato e coperto, per strappare almeno un punto.

Niente, però, potrebbe essere più sbagliato: il Sansepolcro è squadra ostica, difficile da decifrare e terribilmente scorbutica e ci vorrà il miglior Ghivi per poter tornare alla vittoria. Trainer Lelli, che rientra dalla squalifica e potrà così guidare i suoi dalla panchina, ne è consapevole. E, insieme al suo staff, ha preparato bene la sfida, con la massima attenzione ai dettagli, per aggredire fin da subito i bianconeri ed incamerare i tre punti, l’obiettivo primario dei colchoneros. Il gruppo si è allenato di buona lena e sono quasi tutti a disposizione: l’unica incertezza è rappresentata dall’attaccante esterno Giannini, uscito malconcio da Altopascio, ai box per infortunio e difficilmente recuparabile.

Per il resto, salvo defezioni dell’ultim’ora, l’intero organico è pronto, per questo probabile schieramento (4-3-3): Becchi (2004) fra i pali; linea difensiva composta da: Turini (2005) a destra, Pietro Carcani (in diffida) a sinsitra, Sanzone e Vecchi coppia centrale; a centrocampo: Signorini (2004), Carli e Campani (2003); in attacco: Lepri e Orlandi sugli esterni, Tommaso Carcani centravanti.

Per il Ghivi si tratta di una partita inedita, in cui necessita gran concentrazione fin dall’approccio, per poter battere un Sansepolcro da non sottovalutare. Si gioca alle ore 14.30; atteso un buon pubblico.

Flavio Berlingacci