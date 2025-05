Ghiviborgo: stagione storica in Serie D, ora il derby play-off con Seravezza

Quarto posto finale, a quota 55; secondo migliore attacco del torneo, con la bellezza di 65 reti realizzate (dietro solo alla capolista Livorno); e play-off centrati con pieno merito: questo il grande risultato del Ghiviborgo 2024-’25 che tocca il picco più alto della sua storia nel decimo campionato consecutivo in serie "D".

Una stagione esaltante, con successi di prestigio, come quelli contro la corazzata Livorno (battuto sia all’andata che al ritorno) e come il fatto di aver vinto con tutte le formazioni di vertice: un dato non certo da sottovalutare che sta lì a testimoniare la bontà del lavoro svolto dal gruppo di Tommaso Bellazzini che è sempre andato avanti con la propria filosofia di gioco, fatta di possesso palla, costruzione dal basso e buone trame, cercando costantemente di superare ogni avversario; ed i soli quattro pareggi stagionali ne sono la tangibile dimostrazione.

Ora la semifinale play-off contro il Seravezza Pozzi, in trasferta, domenica prossima, in gara unica, visto che la compagine versiliese non ha fatto sconti ed ha chiuso al terzo posto: un derby molto atteso. Vero è che, a livello di promozione, i play-off di serie "D" contano poco (servono a creare una graduatoria per i ripescaggi eventuali), ma sono pur sempre una gran bella soddisfazione per chi li gioca, coronando il lavoro svolto durante una stagione lunghissima e molto impegnativa.

Il Ghiviborgo ha terminato la stagione regolare con il rocambolesco 3 a 3 di Sarzana, contro la già retrocessa Fezzanese: un risultato che ha lasciato un po’ di rammarico, come traspare dalle parole del direttore sportivo Roberto Bacci.

"Abbiamo sciupato troppo – afferma il diesse – , compreso un rigore nel finale per vincere la partita, regalando molto all’ avversario, sbagliando soprattutto in difesa e permettendo alla Fezzanese di passare per due volte in vantaggio. Poi l’abbiamo ripresa e e la potevamo anche vincere: pazienza, è andata così".

"A livello di classifica – conclude Bacci – sarebbe cambiato niente, anche se ci tenevamo a finire il campionato con una vittoria. Ora testa al derby play-off con il Seravezza per cercare di toglierci qualche altra soddisfazione, anche se, comunque vada, la nostra stagione è e rimane splendida, con il miglior risultato di sempre conquistato dal Ghiviborgo".

Per i colchoneros, comunque, un traguardo storico migliorato come club della Media Valle: l’aveva raggiunto già una volta in passato, nel 2015-’16, ma con un quinto posto e la sconfitta in semifinale.

Flavio Berlingacci