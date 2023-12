"GHIVIBORGO: Una Smanacciata che Vale Tantissimo!"

GHIVIBORGO

Becchi 7 La smanacciata sul palo al 15’ della ripresa vale tantissimo. Bravo anche in altri interventi. Un 2004 top.

Vecchi 5,5 Soffre Camarlinghi. (23’ st P. Carcani 6 Entra con piglio giusto e si sbatte)

Sanzone 6,5 Prova gagliarda.

Bura 6 Senza infamia né lode.

Turini 6,5 A sinistra spinge tanto. Bel duello con Salerno.

Nottoli 6 Qualità al servizio della squadra ma senza guizzi. (11’ st Signorini 6 Fa il suo)

Campani 7 Metronomo del centrocampo. Ha dei numeri.

Carli 7,5 Classico 8 "box to box". Suo l’assist per il pari.

Gibilterra 5,5 Spreca la palla del vantaggio. (13’ st Giannini 6,5 Ingresso pieno di verve creando un paio di occasioni)

T. Carcani 7,5 Segna l’1-1, poi evita il 2-1. (37’ st Poli s.v.)

Lepri 6,5 Svaria con notevole dinamismo e anche qualità. (23’ st Orlandi 6 Ci prova)

All. Lelli 7,5 Tecnico rampante(...che farà carriera). Abilità top nel trasferire i concetti di gioco alla squadra. Sorprende tatticamente la seconda della classe variando lo spartito del suo 4-3-3 in un 3-4-2-1 in fase di possesso dove a dar fastidio ai versiliesi è anzitutto il movimento di Turini.

S.F.