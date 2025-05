GhiviBorgo-Viareggio: giorni decisivi per la Serie D, fiducia nel club viareggino

Il caso GhiviBorgo-Viareggio entra nei giorni decisivi: fra domani o al massimo martedì dovrebbe sapersi l’esito definitivo. All’interno del club viareggino c’è fiducia nella Serie D per cui si è fatto in pratica tutto il possibile immaginabile... anche se non tutto il fronte è coeso sulla scelta. Il problema semmai è che sulla sponda lucchese forse è cambiato qualcosa e la “fumata bianca“ ora non è più così sicura. Intanto una bella scossona nel calcio dilettantistico toscano è arrivata in Promozione dove la Lunigiana Pontremolese ha ufficialmente annunciato che non farà la prima squadra, concentrandosi solo sul settore giovanile e in ottica prima squadra unendo di fatto le forze col Pontremoli FC che (ri)farà la Seconda categoria dopo aver “preso il titolo“ del Dallas Romagnano. Intanto il Viareggio potrebbe avvalersi come consulente di mercato esterno (una sorta di “consigliere“) di Giancarlo Romairone, 55enne attuale osservatore della Lazio ed in passato direttore in piazze importanti come Triestina, Bari, Chievo Verona, Carpi, Spezia e Pro Vercelli.

Alcuni "big" in uscita da Camaiore sono molto appetiti in Eccellenza: il duttile centrocampista Amico piace tanto al Fratres Perignano; il difensore mancino Zambarda è corteggiato dalla Fezzanese, dalla Massese (dove sarebbe un ritorno) e dal Viareggio (qualora non andasse in porto l’operazione col GhiviBorgo e per le zebre alla fine fosse davvero di nuovo Eccellenza...ecco che i bianconeri potrebbero allora ingaggiare pure Granaiola).

Il pezzo pregiato del Forte dei Marmi in Promozione invece è l’esterno classe 2007 Arcidiacono, che quasi sicuramente salirà di categoria: lo seguono il Seravezza, il Camaiore, lo stesso Viareggio e poi il San Giuliano.

In Prima categoria il Capezzano Pianore, dopo le importantissime conferme dei pilastri Bartelletti e capitan Mattia Pacini oltre al talentuoso 2005 Toma, ora avrebbe in canna un doppio super-colpo in entrata: il fantasista mancino Stefano Marinai e l’attaccante Gabriele Ceciarini (ex Pontremolese).

Simone Ferro