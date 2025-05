GhiviBorgo-Viareggio: Settimana Decisiva per la Fusione e il Futuro della Serie D

Sarà questa la settimana decisiva, in un senso o nell’altro, per la questione GhiviBorgo-Viareggio? Probabilmente sì. Anche perché andar troppo oltre sarebbe deleterio per la programmazione della prossima stagione.

Uno scenario possibile, tra gli ultimissimi emersi, sarebbe il seguente (intrecciato sì, ma ben definito e ovviamente consentito dalle regole). Una società versiliese di Terza categoria in procinto di chiuder battente (il Bargecchia o lo Sporting Marina?) andrebbe ad inglobare, con fusione per incorporazione, il GhiviBorgo e dopodiché verrebbe presa la categoria più alta (la Serie D in questo caso) e cambiato nome alla società in Viareggio, oltre che variata la sede del campo di gioco di casa (portandola allo stadio dei Pini di Viareggio), che farebbe solo prima squadra e la prevista Juniores nazionale. L’attuale società Viareggio MPSC però non sparirebbe bensì potrebbe restare in vita facendo solo settore giovanile... per poi entro due anni (nell’estate 2027) mettere insieme le due realtà in un unico soggetto sportivo. Al tempo stesso l’attuale Eccellenza della prima squadra del Viareggio la prenderebbe l’interessato Pietrasanta, coinvolto in un’operazione parallela. Lì finirebbe il “domino“. In Promozione poi, al posto del Pietrasanta, ci sarebbe un posto in più ripescando dalla Prima categoria nella griglia post-playoff.

Intanto sul fronte panchina nulla è deciso dato che la categoria farà tutta la differenza del mondo. Il responsabile dell’area tecnica bianconera Alberto Reccolani sta proseguendo i suoi colloqui con gli allenatori. Uno di quelli che era stato incontrato (e che sarebbe uno dei principali papabili in caso di Eccellenza) nel frattempo ha ufficialmente lasciato la sua precedente squadra: si tratta dell’emergente Francesco Mocarelli, 46enne di Rignano sull’Arno che ha appena lasciato la Colligiana dopo un’ottima annata nel girone B di Eccellenza Toscana (i biancorossi della Valdelsa avevano “scommesso“ su di lui prendendolo dalla Juniores nazionale della Sangiovannese).

S.F.