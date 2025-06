GhiviBorgo-Viareggio: trattativa Serie D a rischio per complicazioni economiche

Dopo la clamorosa nuova svolta consumatasi in settimana (fra mercoledì e giovedì sarebbe stato il “momento cruciale“) sull’asse GhiviBorgo-Viareggio adesso si riaprono altri scenari. Sono sorte infatti ulteriori complicazioni economiche nell’affare tra le due società… e ora la trattativa per dare la Serie D alle zebre sarebbe davvero a serio rischio di definitivo naufragio! Ci sarà l’ennesima ricucitura fra le parti o i rapporti, dopo l’ultimo deterioramento, sono oramai irrimediabilmente compromessi?

Le possibilità adesso sono tre. La prima è che il GhiviBorgo accetta l’offerta originaria del Viareggio (320mila euro: 230 per pagamenti fiscali di Iva ed erario, 70 per copertura di un mutuo acceso dai lucchesi con un istituto bancario, 20 di sponsorizzazione?) e l’affare si fa, con le zebre che si prendono la D. La seconda è che il GhiviBorgo rifiuta, o il Viareggio si chiama fuori poiché “stufo“ della tiritera, e ognuno resta dov’è: il Ghivi in D e il Viareggio in Eccellenza. La terza è sempre che non se ne fa di nulla fra i colchoneros della Media Valle del Serchio e le zebre viareggine... ma si intromette (come probabilmente ha già avuto in vari momenti di questo bollente mese di tira e molla) la Lucchese ed è lei alla fine a prendere la D dal GhiviBorgo.

Il Viareggio non può permettersi di perder altro tempo. Deve iniziare ad allestire la squadra. In caso di Serie D pareva fatto Savoldi come nuovo allenatore. Se dovesse essere Eccellenza invece riprende quota Vangioni.