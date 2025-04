Ghiviborgo vicino ai play-off: Bellazzini punta al miglior piazzamento storico

Il Ghiviborgo è a un passo dai play-off, un risultato storico, pur già raggiunto una volta in passato, con un quinto posto e la sconfitta in semifinale. Al decimo campionato consecutivo in "D", ora i colchoneros hanno la concreta possibilità di chiudere con un piazzamento migliore, toccando il punto più alto del calcio a queste latitudini. Logicamente soddisfatto Bellazzini che è sempre andato avanti per la sua strada ed i risultati (che in fondo sono l’unica cosa che conta), gli danno ragione.

"Siamo felici della vittoria sul Grosseto – afferma il trainer – e per essere molto vicini ai play-off. I ragazzi si sono sempre impegnati al massimo e di questo li devo ringraziare. Ogni successo non arriva per caso, ma è frutto del duro lavoro settimanale, dell’impegno e della dedizione di tutto il gruppo. Contro un avversario forte e compatto come il Grosseto è stata dura".

"Il primo tempo – puntualizza – mi è piaciuto, abbiamo fatto buone cose. Molto meno la ripresa in cui, in superiorità numerica, abbiamo gestito male il vantaggio, rischiando troppo e questo mi ha fatto arrabbiare: un aspetto sul quale tornare a lavorare. Del resto il campionato non è finito: ora dobbiamo preparare bene la gara di domenica prossima contro la Fezzanese, formazione già retrocessa, ma non per questo il nostro compito sarà facile, anzi, tutt’altro: dovremo mantenere alta la concentrazione ed ottenre il massimo, per chiudere al meglio la stagione regolare".

E’ un Bellazzini perfezionista, che non molla un attimo, che prepara ogni sfida nei minimi dettagli, come, del resto, i suoi calciatori che stanno per raccogliere un grande risultato (e per alcuni di loro potrebbero spalancarsi scenari prestigiosi, probabilmente in "C", come per bomber Gori, osservato speciale da diverse società).

"Ho un gruppo di gran valore – chiude il tecnico – , sia sotto l’aspetto strettamente calcistico che umano, che sta interpretando al massimo la nostra filosofia di gioco, visto che è il gioco che ti fa vincere le partite: il fine è il risultato, il mezzo è il gioco, per cercare di arrivare più in alto possibile".

Flavio Berlingacci