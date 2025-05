Ghivizzano sconfitto ai play-off: Chiesina Uzzanese vince con gol di Tondi

Ghivizzano

Chiesina Uzzanese

GHIVIZZANO: Giannecchini, Cortopassi, Marganti (40’ st Ori), M. Ghiloni (20’ st Bandoni), Salotti, Bravi, El Bassraoui, Babboni, Bouhalla, Piacentini, Ghafouri. (A disp.: Togneri, Abrami, Marchi, E. Ghiloni, Dami, Lunardi, Della Croce). All.: Giusti.

CHIESINA UZZANESE: Niccolai, Rosellini (45’ st Manfredi), A. Quiriconi (25’ st Flammia), Micheli, Tardella (25’ st Mazzei), Carfagna, Nardi, Tardiola (11’ sts Frediani), F. Quiriconi, Costalli (7’ pts Domini), Forcieri (20’ st Tondi). (A disp.: Mariotti, Bulleri, Formato, Domini). All.: Salvadori.

Arbitro: Scalisi di Carrara.

Rete: 9’ pts Tondi.

CERRETO GUIDI - Il Ghivizzano esce a testa alta dai play-off, con la sfida che viene decisa nei tempi supplementari dal gol di Tondi. La formazione di Giusti prova a passare in vantaggio con diverse buone occasioni dei propri attaccanti, ma la partita non si sblocca per tutti i novanta i minuti.

Il primo tempo vede gli aquilotti provare ad imporre il proprio gioco, cercando di sbloccare il match. Anche nella ripresa la formazione lucchese ha avuto buone occasioni, costringendo Niccolai a fare gli straordinari. Il Chiesina ha provato a sfruttare le ripartenze, ma, nonostante le varie occasioni, si va ai tempi ai tempi supplementari e, complice la stanchezza, arriva il gol della vittoria per la formazione di Salvadori, siglato dal neoentrato Domini che condanna il Ghivizzano a chiudere qui la propria stagione. Una stagione ricca, comunque, di soddisfazioni.

Al. Lomb.