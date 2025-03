Ghivoborgo-Livorno 7-1, le pagelle amaranto. Non si salva nessuno

Tani 4: Dispiace per il ragazzo, in lacrime a fine partita, ma sette reti sono veramente troppe.

Borri 4: Si vede che non giocava da tempo, gambe pesanti e tante letture sbagliate.

Fancelli 4: Gli attaccanti lo infilzano da ogni parte, non riesce a trovare il bandolo della matassa.

Risaliti 4: Si fa anticipare malamente in occasione del primo gol, poi la debacle corale insieme alla squadra.

Bonassi 4.5: Poco e nulla nei novanta minuti di gioco.

Bellini 5: Il troppo nervosismo gli impedisce di giocare come sa fare (Dal 46’ Russo 6: Tra i pochi a provarci fino alla fine).

Hamlili 5: Completamente assente dal campo. (Dal 70’ Luci 6: Entrato a risultato già sancito, può fare poco).

Calvosa 5: Mezzo punto in più all’esterno opposto per la traversa colpita. (Dal 63’ Arcuri 5.5: Non riesce ad arginare gli esterni offensivi avversari).

Dionisi 5.5: Nel primo tempo avvia l’azione del pareggio, poi sparisce insieme a tutta la squadra.

Malva 6: Si salva per l’intensità e la voglia di fare bene. (Dal 63’ Bacciardi 5.5: Giornata no anche per lui).

Rossetti 6: Ci mette lo zampino scrivendo il proprio nome sul tabellino, si fa vedere con qualche tiro.