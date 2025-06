Giacomo Piva alla guida della prima squadra femminile della San Marino Academy

La San Marino Academy ha scelto: sarà Giacomo Piva a guidare la prima squadra femminile. Il tecnico cattolichino potrà portare così a compimento un percorso interamente condotto fra i ranghi biancazzurri. Dopo gli inizi nelle formazioni maschili, Piva è passato al settore di base femminile e da lì all’Under 15, con cui ha conquistato un ottavo posto a livello nazionale. Poi l’Under 17 e, da ultimo, la formazione Primavera, quella che l’ha visto al timone nella stagione appena conclusa.

"Prima di tutto, ritengo doveroso fare i complimenti al gruppo di giocatrici e allo staff della scorsa stagione per aver centrato un obiettivo importante come la salvezza – dice Piva – Io ho avuto la fortuna di allenare qui fin dal settore di base ed è per me motivo di grande soddisfazione essere stato scelto oggi come tecnico della prima squadra. Significa che la società ha apprezzato il mio lavoro e che ripone fiducia nelle mie capacità. Questo per me rappresenta uno stimolo enorme. Sono contentissimo di poter intraprendere questa nuova avventura".

Le titane, sotto la guida di Piva, ripartiranno da una serie B leggermente riformata (14 squadre al via anziché 16, una sola promozione, due retrocessioni anziché tre) e dal livello tecnico, come al solito, molto elevato. "La serie B è un campionato di grande difficoltà – conferma Piva – pieno di squadre importanti e di società storiche. Non sarà semplice andare a confrontarci con queste realtà, ma allo stesso tempo sarà uno grosso sprone a tirare fuori il meglio di noi: e questo vale tanto per le giocatrici quanto, ovviamente, per lo staff. Tra le armi a nostra disposizione non dovranno mancare mai l’entusiasmo e il senso d’appartenenza. Dovremo essere pronti a fare qualsiasi tipo di sacrificio per portare a casa i nostri obiettivi".

Sono tante le ragazze delle giovanili che Piva ha accompagnato nel loro percorso di crescita calcistica. E per alcune di esse, la prossima stagione potrebbe essere proprio quella del salto nel mondo delle ‘grandi’: "Penso che per la società sia un aspetto importantissimo raccogliere i frutti del lavoro condotto nei ranghi del settore giovanile. Rappresenta una soddisfazione doppia, per tutti noi, veder crescere le giovani calciatrici e dar loro modo di misurarsi in un contesto altamente probante come la serie B".