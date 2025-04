Giacomo Serra titolare nella difesa della Cittadella contro Sasso Marconi in Serie D

Ci sarà Giacomo Serra domani al centro della difesa della Cittadella, attesa alle 15 a Sasso Marconi nella penultima di Serie D. L’ex Castelvetro, che non gioca titolare dal 19 gennaio, prende il posto di Sabotic squalificato. Mister Gori deve fare a meno di Manzotti, Tesa, Fontana, Andreotti, Aldrovandi e Marchetti, nel 3-5-2 dubbio sugli esterni fra Sardella e Martey e in mediana fra Rovatti e Mora. Nei bolognesi squalificato Mambelli. Sempre domani in Eccellenza (16,30) nella penultima giornata il Terre di Castelli (ko Ben Driss e Gozzi, tornano Scarlata e Giordano) riceve l’Arcetana, il Formigine (out Operato e Savino, in dubbio Napoli) va a Scandiano e il Castelfranco (fuori Ogunleye) a Colorno.

Giovanili. Si è chiusa ieri l’avventura nelle finali Juniores di Cittadella e Terre di Castelli: nella finale playoff del girone ’E’ della Juniores Nazionale (per le squadre di D) la Cittadella ha ceduto 1-0 a Fiorenzuola, mentre nella semifinale della Juniores Under 19 Elite il Terre di Castelli ha perso 4-0 sul campo della Correggese.