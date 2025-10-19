Giallorossi sotto esame ad Ascoli. Recanatese, sfida da brividi con l’Atletico

Rabbia ed orgoglio. La Recanatese deve affidarsi a queste armi per rendere effettivamente la vita dura ad una delle compagini più forti del girone l’Atletico Ascoli, protagonista in estate di una campagna acquisti sontuosa. La squadra del Patron Graziano Giordani ha avuto una partenza pessima con appena due punti in cinque partite subendo le sconfitte casalinghe con Ancona ed Ostiamare poi, prevedibilmente, ha cambiato marcia e, considerando anche la Coppa Italia, è reduce da tre successi, tutti in trasferta, con la bellezza di 11 gol realizzati.

L’organico a disposizione di Seccardini (tecnico che proviene dalle esperienze nel vivaio piceno) è di assoluto livello e nel quale spiccano, oltre all’ex Minicucci tra i protagonisti della memorabile annata 2022-23, gente come gli attaccanti Maio e Belloni, i difensori Feltrin, Nonni e De Santis ed i centrocampisti Forgione, Coppola, Sardo e Vechiarello che farebbero la felicità di tutte le partecipanti a questo raggruppamento.

Il compito quindi che attende i giallorossi è estremamente arduo, ma si deve fare affidamento proprio sullo stimolo di affrontare un avversario prestigioso e, perché no, di giocare in uno scenario da categorie superiori come il "Del Duca", pur se sostanzialmente l’Atletico non ha pubblico, a parte qualche fedelissimo.

Condizione fondamentale, almeno per sperare in un match non scontato, è l’atteggiamento che D’Angelo e compagni dovranno mostrare in campo che dovrà essere quello battagliero ed agguerrito che invece si è palesato, in queste prime sette giornate, solo in qualche caso sporadico. Savini, presumibilmente, getterà subito nella mischia il difensore Vecchio, giunto giovedì mentre la lista degli assenti è quella solita comprendente Re, Ghio, Giusti, Beruschi, Carano e Moruzzi.

Si potrebbe rivedere dal primo minuto anche Chiarella che ormai ha praticamente smaltito l’infortunio, ma entra in ballo il delicato meccanismo degli under che potrebbe concedere una chance a Ciccanti come esterno offensivo o magari a Paoltroni a centrocampo.

La gara è stata affidata alla direzione arbitrale di Niko Pellegrino di Teramo (ha esordito in D nello scorso mese di marzo) che sarà coadiuvato dagli assistenti Simone Nicola Marotta di Orvieto e Leonardo Valenti di Roma.

Probabile formazione: Zagaglia, Gori, Vecchio, Fiumanò, Mordini; Ferro, Domizi; Ciccanti, D’Angelo, Capanni; Lovotti.