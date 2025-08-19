Giallorossi sul mercato. Trattative con Marafini e Misuraca

Il refrain, da qualche giorno, è sempre lo stesso. Se e quando arriveranno gli attesi rinforzi? E davvero Savini potrà contare su un nuovo innesto per reparto? La questione appassiona ovviamente i tifosi ma rappresenta, senza troppi giri di parole, un nodo cruciale per capire davvero se l’obiettivo di un campionato senza patemi sia alla portata considerando le difficoltà del girone con la grande competitività delle avversarie. Con ragionevole certezza si può affermare che, al di là delle mille incognite che presenta il mercato, ci saranno probabilmente tre nuovi arrivi perché, della loro improrogabile necessità, si sono accorti anche i neofiti del calcio.

Abbiamo rimarcato in più circostanze che sinora, nei famosi allenamenti congiunti, la squadra non è dispiaciuta, ha mostrato buone trame, una discreta intesa ed un impianto di gioco ben delineato ma il campionato è un’altra cosa e per affrontare le Forche Caudine di 34 giornate piene di insidie serve un organico forte, robusto e…folto ed invece, allo stato attuale delle cose, la rosa della Recanatese, escludendo i giovanissimi ed i semi-esordienti, è composta da 14-15 elementi, non di più. L’allenatore non può far altro che attendere, lavorare e per il dt Cianni è la stessa musica aspettando che le situazioni si sbloccano.

La più attesa è quella relativa al ritorno di Marafini, possibile, probabile ma ancora da definire mentre più complicati appaiono i discorsi su Gianvito Misuraca, 35enne centrocampista palermitano ma ormai con consolidate radici marchigiane che non disegnerebbe l’approdo in giallorosso, dopo l’altalenante esperienza a L’Aquila (ritroverebbe eventualmente Manuel Giandonato con il quale ha giocato insieme anche a Fermo e Vicenza) ma le parti, per quanto ci risulta, non sono proprio vicinissime pur se i contatti proseguono.

Un paio di piste calde anche per l’attacco ma non si esclude nulla, tenendo conto anche che l’offerta di calciatori, in questo momento, è ancora vastissima ed è giusto spingere…ma non troppo. Venerdì prendono il via i campionati professionistici ed è ipotizzabile che qualche remora venga poi a cadere, accettando qualche piccolo sacrificio. La Società è, nei limiti del possibile, disposta a fare in modo che lo staff venga soddisfatto, le richieste sono arci-legittime ed all’inizio del campionato, vero grande obiettivo, mancano venti giorni. Si riusciranno a far collimare tutte queste esigenze?