Giammarioli contestato dai tifosi: "Non sono un uomo della Building"

"Mi imputano di essere un uomo della Building Company. Si figuri, non ho neanche il contratto depositato...". Stefano Giammarioli venerdì sera è stato pesantemente contestato al ’Romeo Neri’, dai tifosi della curva, al termine della partita che il Rimini ha giocato e vinto contro il Forlì. "Erano una quindicina – dice il direttore generale e sportivo annunciato dal club – Sono andato a parlare da altre parti con 2.000 tifosi che contestavano, quindi non è che mi faccio impressionare. C’è stato uno scontro verbale, c’erano dieci celerini, altrimenti forse mi avrebbero picchiato". Insomma, la tensione in Piazzale del Popolo non accenna a diminuire. Tanto che Giammarioli sta anche valutando la possibilità di levare le tende prima che il suo contratto venga depositato. Anche perché il budget fermo a un milione di euro (la fideiussione promessa non è mai stata depositata) non permette di certo spese folli. Ma Giammarioli dice di avere una ’missione’ precisa, lontana da quella che ha portato a Rimini Giusy Anna Scarcella e i suoi. "Il mio obiettivo è quello di presentare la società ad un acquirente – racconta – ma prima devo vedere i conti, avere le idee chiare sulla situazione. Dalla fine di questo mese a metà dicembre c’è tutta una serie di scadenze da rispettare. Chiuso questo periodo vedrò se c’è questa possibilità". L’unica cosa quanto meno strana è che Giammarioli abbia deciso di ’guardare’ il Rimini non da lontano, magari con una due diligence ad hoc, ma di farlo da dentro. "Valuterò la situazione", si limita a dire Giammarioli al quale di certo l’aggressione verbale e gli sputi ricevuti dagli ultras non hanno fatto piacere.

In tutto questo la proprietaria della Building Company, Giusy Anna Scarcella, continua a far sentire le proprie ragioni sui social (scrivendo sotto qualsiasi post che la veda protagonista). "Ricordo – risponde a chi sottolinea il ’piano’ di Giammarioli – che se ho voglia di vendere vendo con o senza il direttore. Giammarioli è un professionista che è qui per fare il suo lavoro né più né meno. Probabilmente a differenza di quattro scappati di casa ha capito che non sono una cattiva persona con cattive intenzioni e ha deciso di lavorare con me così come io ho deciso di chiedergli di diventare la mia bussola vista la mia inesperienza e la sua lunga carriera". Poi ancora. "Forse a voi non è chiaro – scrive rivolgendosi ai tifosi – che se fate scappare tutti è matematica la retrocessione ? Vi è chiaro che la guerra non la fate a me personalmente ma a tutti voi e io sono dentro con voi?". L’interminabile telenovela, arrivata ormai alla centesima puntata sulla pelle del Rimini, continua.