Giana Erminio punta ai playoff: sfida decisiva contro Virtus Verona a Gorgonzola

GORGONZOLA (Milano)"Abbiamo fatto una grande stagione, riuscendo a migliorare quella passata nella quale avevamo parlato di un gruppo eccezionale. Ne abbiamo ricreato uno altrettanto eccezionale". E ora la Giana non vuole fermarsi. Parola di Andrea Chiappella. Nel mirino i playoff: per continuare a stupire e stupirsi. Primo turno oggi a Gorgonzola, alle 17.30, contro la Virtus Verona. In caso di pareggio al termine dei 90 minuti passerà la Giana, grazie al miglior posizionamento in classifica. I biancazzurri hanno chiuso al sesto posto: erano riusciti a fare meglio soltanto nel 2017. Un traguardo premiato in settimana dalla sindaca di Gorgonzola, Ilaria Scaccabarozzi, con la consegna di una pergamena, anche per sottolineare la storica finale di Coppa Italia centrata, al di là della sconfitta arrivata nel ritorno a Rimini, dopo un’andata che aveva fatto registrare il record di pubblico (3.588 spettatori al Città di Gorgonzola). Applausi per il recente passato. E per caricare il presente: oggi, altro capitolo. Torna Scaringi, ancora out Moro e Montipò.

GIANA (3-5-2): Mangiapoco; Previtali, Ferri, Scaringi; Caferri, Marotta, Nichetti, Lamesta, De Maria; Tirelli, Stuckler. All. Chiappella.

Luca Mignani