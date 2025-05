Giana sfida Ternana: sogno final four nei playoff nazionali

Davide contro Golia, edizione 2025. Giana tra racconto biblico e storia, ancora una volta. Terni, stadio Liberati, ore 20, ritorno del secondo turno dei playoff nazionali, questa sera, contro la Ternana. A Gorgonzola, davanti a più di tremila persone, il gol di Tirelli ha spinto più in là il sogno final four, mai nemmeno sfiorato dal 1909 a oggi. Basterà anche un pareggio ai biancazzurri, ma per la squadra di Fabio Liverani sarà sufficiente una rete di vantaggio per passare il turno e incontrare la vincente di Vicenza-Crotone (2-1 all’andata). Nelle gambe, 51 partite: record per la categoria. Nella testa, il cammino in Coppa Italia fino alla finale persa col Rimini, facendo fuori big come Entella e Avellino che hanno vinto i rispettivi gironi. Di fronte, una Ternana che ha chiuso la regular season con un attacco da podio nazionale (64 centri, uno in meno di Vicenza e Atalanta U23) rimasto a secco all’andata. "Cicerelli però (19 gol in stagione) mi è scappato via una volta", le parole del difensore biancazzurro Mattia Alborghetti (nella foto). La dicono lunga sullo spirito Giana, forgiato da Andrea Chiappella: nel recente passato le attenzioni di Pescara e Trento, ora di Novara e Campobasso tra le altre. Ora, soprattutto la Giana: "Pronti per un’altra battaglia. All’andata siamo riusciti a confermarci. Bravi a soffrire, gestire, colpire". E Gorgonzola, nel suo piccolo, continua a sognare. La partita sarà trasmessa al Centro Intergenerazionale di via Oberdan. Rosa praticamente al completo, stesso undici nelle ultime due gare.

Probabile formazione (3-5-2): Mangiapoco; Alborghetti, Ferri, Scaringi; Caferri, Lamesta, Nichetti, Marotta, De Maria; Stuckler, Tirelli. All. Chiappella.

Luca Mignani