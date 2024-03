Gianassi-gol da tre punti. La Sangio trova l’allungo

ORVIETANA

0

SANGIOVANNESE

1

ORVIETANA (4-3-3): Marricchi; Lorenzini, Congiu, Siciliano (78’ Orchi), Gomes (46’ Manoni); Greco, Mafoulou (78’ Ciavaglia), Proia; Fabri (81’ Di Natale), Santi, Stampete (46’ Marsili). All. Rizzolo.

SANGIOVANNESE (3-5-1-1): Timperanza, Farini, Antezza, Masetti; Bartolozzi (62’ Di Rienzo), Massai (65’ Nannini), Baldesi, Romanelli (85’ Disegni), Gianassi; Benucci; Rotondo (73’ Cicarevic).All. Rigucci.

Arbitro: Federico Bruschi di Ferrara.

Reti: 45’ Gianassi.

Note - Spettatori: 250 circa. Ammoniti: Baldesi, Manoni.

ORVIETO - Che vittoria per la Sangiovannese. Gli azzurri espugnano Orvieto in un classico sconto diretto e rilanciano alla grande le proprie ambizioni per restare in categoria. Athos Rigucci conferma la formazione che domenica ha pareggiato contro il Grosseto, dall’altra parte il collega Antonio Rizzolo effettua qualche cambio rispetto alla squadra che ha espugnato il campo dello Sporting Trestina. Non c’è lo squalificato Ricci ma, in compenso, torna in attacco Santi dopo aver scontato il turno squalifica. Si gioca in una giornata nuvolosa e molto ventosa che complicherà, non poco, il compito dei calciatori in campo. Nella fase iniziale di partita due fiammate nel giro di cinque minuti. Prima Santi, su uno schema da calcio piazzato, impegna Timperanza che esce a valanga e, poco dopo, tocca a Benucci sbagliare un gol praticamente fatto davanti al portiere umbro che compie un mezzo miracolo. Rotondo, al 20’, spara alto da buona posizione ma mentre tutti attendevano il duplice fischio per andarsi a bere il classico tè caldo ecco il vantaggio degli azzurri: azione orchestrata da Massai che mette nel mezzo, Benucci calcia, respinge Marricchi ma il tap-in vincente è di Gianassi che manda tutti negli spogliatoi senza rimettere la palla al centro. Nella ripresa non succede praticamente nulla. La Sangiovannese stringe i denti e dopo quattro minuti di recupero può esultare. Un successo semplicemente vitale e che bissa l’altro in trasferta, di due settimane fa, a Tavarnelle contro il San Donato. Tre punti per restare sopra la zona rossa dei playout in attesa di affrontare nel prossimo turno, al Fedini, il Tau Altopascio.

Massimo Bagiardi