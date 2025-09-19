Giandomenico lascia la panchina

L’eliminazione dalla Coppa Italia è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso e alla fine Luigi Giandomenico (foto) ha deciso di lasciare la guida tecnica della Sangiustese. La formazione rossoblù ha accusato un inizio di stagione molto difficile con le sconfitte a Montefano e in casa con il Fabriano Cerreto, a queste si aggiunge l’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera della Civitanovese. Evidentemente qualcosa si è rotto perché anche in altre occasioni il tecnico si era trovato in momenti difficili, come nel 2024 quando era riuscito nell’impresa di portare la Sangiustese alla salvezza nei playout.

Nell’ultimo turno di campionato la Sangiustese è rimasta a mani vuote al termine di una partita in cui la formazione ha mostrato dei problemi con un centrocampo lento, poco dinamico e prevedibile. La società sta cercando di ricucire la situazione con il tecnico, ma non sembra esserci il modo per raggiungere una soluzione. E nel frattempo c’è il campionato, domenica la Sangiustese dovrà fare visita all’Urbania, una formazione indicata dagli addetti ai lavori come una delle protagoniste del campionato avendo condotto una campagna acquisti di valore.

Nel frattempo è un susseguirsi di voci su chi potrebbe sedersi sulla panchina della Sangiustese. Tra gli addetti ai lavori circolano i nomi di Andrea Mosconi, un tecnico che conosce il campionato, di Francesco Nocera, un altro allenatore che ha frequentato spesso l’Eccellenza.