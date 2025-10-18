Giandomenico presenta l’Eccellenza. "Tolentino può fare il blitz. Trodica favorito sul Montefano»

La settima giornata di Eccellenza è presentata da Luigi Giandomenico (foto), fino a poco tempo fa sulla panchina della Sangiustese e in passato anche su quella dell’Atletico Ascoli e Valdichienti Ponte.

Civitanovese-Sangiustese: "Due squadre con nuove guide tecniche, si gioca su un campo ostico una gara complicata: credo che possa finire in parità".

Fabriano Cerreto-Matelica: "Il Fabriano viene da tre ko di fila, di contro c’è un Matelica in difficoltà per le tante assenze: ci può scappare il pareggio".

Fermignanese-K Sport: "Il K Sport è favorito ma non è facile per nessuno affrontare la Fermignanese sul suo campo: 12".

Jesina-Tolentino: "La Jesina vista a Montegranaro non mi è dispiaciuta e non meritava la sconfitta, troverà di fronte un Tolentino molto forte: X2".

Montegranaro-Fermana: "Faccio il tifo per il mio amico Eddy Mengo (tecnico del Montegranaro)".

Osimana-Urbania: "L’Osimana è in buona condizione e l’Urbania ha infilato due vittorie di fila: penso che finirà in parità".

Trodica-Montefano: "La vittoria a Montecchio ha dato al Trodica la consapevolezza dei propri mezzi e farà una grande prova contro il Montefano: metto 1".

Urbino-Chiesanuova: "Un match da pareggio. Il Chiesanuova ha cambiato guida tecnica e avrà nuovi stimoli, a Urbino non è facile per nessuno con l’allenatore Mariani che prepara bene le gare: penso a un pareggio".