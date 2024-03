Giandomenico: "Sangiustese, servono i punti. Adesso giocare bene non è più sufficiente"

"Adesso le prestazioni non ci bastano più, ci servono punti perché la nostra situazione non è affatto semplice". Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese, tira le somme alla fine del match perso contro la capolista Civitanovese. "Abbiamo affrontato la leader sul suo campo, abbiamo preso gol anche per una lettura sbagliata, però abbiamo costruito le premesse per segnare, magari non siamo stati fortunati o poco cattivi". La Sangiustese non ha schierato l’attaccante Handzic. "Si tratta di un giocatore importantissimo, uno di quelli che spostano gli equilibri e si fa fatica quando non si ha una prima punta con quelle caratteristiche. Il giocatore accusava un leggero stiramento e alla fine è stato preferito non rischiare non potendo correre il pericolo di non averlo a disposizione per le prossime partite. Ci attendono infatti gare molto importanti da affrontare con attenzione. Noi non molliamo, andiamo avanti e pensiamo alla prossima partita".