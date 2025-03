Giandomenico sul Pareggio con la capolista. "Si è vista una bella Sangiustese. Adesso dobbiamo crederci»

"A casa della capolista K Sport abbiamo disputato un ottimo primo tempo, magari nella ripresa abbiamo un po’ sofferto la loro pressione". Luigi Giandomenico, tecnico della Sangiustese, tira le somme dopo avere conquistato un punto in una gara in cui i rossoblù hanno concesso davvero poco agli avversari. "La capolista ha tirato 2-3 volte in porta da fuori area, ma noi dobbiamo credere di potere tagliare un traguardo importante". Il tecnico della Sangiustese pensa ai playoff, il quinto posto è distante 5 punti ma al momento c’è da puntare alla quarta piazza per gli spareggi promozione perché è troppo ampia la differenza tra seconda e quinta piazza. E la quarta posizione è a 10 lunghezze dalla Sangiustese. "È vero, siamo lontani – conferma Giandomenico – ma dobbiamo crederci fino alla fine sperando nel frattempo di recuperare qualche elemento per lo sprint finale".In casa rossoblù non è tramontato il traguardo playoff e la squadra ha un obiettivo su cui lottare nelle ultime giornate. "Bisogna crederci, anche se è un traguardo lontano. Noi – conclude Giandomenico, allenatore della Sangiustese – vogliamo provarci cercando anche di recuperare qualche giocatore per gestire al meglio le forze".