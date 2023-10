Gianluca Zattarin Nuovo Mister del Legnano: Ribaltone in Lilla Il Legnano ha scelto Gianluca Zattarin come nuovo mister, interrompendo il rapporto con Roberto Rambaudi. Zattarin, padovano classe 1974, ha allenato in Lombardia ed ha avuto una carriera da calciatore. Oggi presenterà la squadra legnanese.