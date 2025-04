Giannetti brilla con doppietta, Boccardi e Candido decisivi nella vittoria

GIUSTI 6,5 Sul gol subito non può nulla ma per il resto è molto attento soprattutto nelle uscite. L’Ostia tra i pali non lo chiama a particolari interventi.

MOROSI 6 Buona spinta specie nel primo tempo quando tenta di mettere palloni interessanti per Giannetti e Boccardi.

ACHY 6,5 Ingaggia un bel duello col connazionale Kouko che nel primo tempo gli sfugge in un paio di situazioni. Nel secondo tempo sale di tono e non concede più nulla.

BIANCON 6,5 Vedi sopra. Giallo evitabile a parte gioca una gara attenta e di testa ha vita facile contro Camilli.

DI PAOLA 6,5 Mezzo voto il più per l’assist che vale il gol del 3-1. Per il resto la sua è una gara attenta in fase difensiva.

LOLLO Sv Recuperato in extremis subentra a gara finita.

MASTALLI 6,5 Poco prima del gol del 3-1 ne aveva sfiorato un altro sempre con un inserimento senza palla. Nel finale si abbassa a regista.

BIANCHI 6,5 Bravo a fare il vertice basso del rombo, un ruolo che ormai inizia a conoscere bene.

MASINI Sv Spiccioli a gara chiusa come Lollo.

SUPLJA 6,5 Mette lo zampino in tutte le azioni pericolose del secondo tempo. Con un pizzico di precisione in più avrebbe potuto segnare anche lui.

CANDIDO 7 Cuce bene il gioco, serve assist ai compagni, ci prova da fuori. Ritrovato e tra i più continui.

CALAMAI Sv Meritato l’ingresso in campo per classe 2007.

BOCCARDI 7 Sesto gol stagionale per il numero 10 che nel secondo tempo ne sfiora anche un altro e propizia il 2-1 con una potente conclusione da fuori. Difficile in questo momento pensare di rinunciarvi.

GALLIGANI Sv Non ha tempo di mettersi in moto visto che i ritmi ormai sono molto bassi.

GIANNETTI 7,5 La giornata che aveva sempre sognato contro il suo avversario preferito visto che dei cinque gol totali in stagione tre gli ha segnati ai biancoviola.

DI GIANNI Sv

ALLENATORE VORIA 7 I suoi segnano e costruiscono tanto meritando il successo.

ARBITRO SALVATORI 6 Nulla da segnalare in 92 minuti complessivi molto tranquilli.

g.d.l.