Gianni D'Amore lascia l'Imolese: il club saluta con affetto l'allenatore

Era nell’aria, e ieri è arrivata l’ufficialità: Gianni D’Amore non è più l’allenatore dell’Imolese. Dopo due anni abbondanti spesi assieme, il tecnico di Pennabilli e il club rossoblù prendono strade diverse, così come si legge nel comunicato della società, spedito una volta terminato l’incontro di ieri al Bacchilega tra l’allenatore e il direttore generale Ulisse Savini, che ha posto fine ad un matrimonio tra alti e bassi, terminato però col massimo rispetto da ambo le parti.

"Grazie Mister!", il titolo scelto per anticipare il comunicato d’addio.

"L’Imolese Calcio – prosegue la nota – ringrazia con affetto Gianni D’Amore, capace di conquistare tutto l’ambiente rossoblù con grande umanità, gentilezza e disponibilità, e tutto il suo staff per aver guidato la prima squadra nelle ultime due stagioni oltre alla preziosa salvezza ottenuta con la formazione Primavera nell’annata 2022/23. Grazie alla sua professionalità e preparazione D’Amore ha sposato fin dal primo giorno le idee e i valori del club, valorizzando il talentuoso vivaio rossoblù e proponendo un calcio sempre attivo. Insieme al mister l’Imolese saluta e ringrazia con affetto anche l’allenatore in seconda Giampaolo Ceramicola e il preparatore atletico Federico Scaia, augurando a ognuno di loro il meglio per il futuro della propria carriera professionale".

Arrivato nell’aprile 2023, dopo le esperienze con Vis Pesaro e San Marino, per guidare l’allora Primavera2 dopo l’esonero di Lorenzo Mezzetti e subito protagonista di una sorprendente salvezza dal sapore di impresa (categoria poi persa a causa della retrocessione in tribunale della prima squadra nei dilettanti qualche settimana più tardi), a D’Amore era stata affidata la nuova Imolese targata Di Benedetto-Savini. Nonostante il calo nella parte finale di campionato, alla prima intera stagione da allenatore dei rossoblù (23/24), è arrivata una comoda salvezza. Un dodicesimo posto migliorato con il sesto centrato nell’annata appena conclusa, appena fuori dai playoff.

"Con Gianni sono stati due anni e mezzo di sfide e battaglie combattute sempre unendo le forze, nel rispetto dei ruoli e delle mansioni – il saluto del direttore Savini –. Gli auguro il meglio, certo che la nostra amicizia e il nostro rispetto non si esaurirà affatto al termine di questa esperienza".

Per sostituirlo, in pole c’è la coppia argentina Potepan-Ferretti. Il primo (in possesso della licenza Uefa) classe 1972 originario di Rosario, dove ha mosso i primi passi da allenatore, è reduce da diverse esperienze a livello dilettantistico locale, per il secondo, invece, non occorrono presentazioni. Il ’Rulo’, leggendario attaccante rossoblù, nell’ultima stagione ha allenato la selezione under 17.