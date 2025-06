Gilardino: l’incontro, e c’è la data per la Coppa

Di Lorenzo Vero

Un vertice blindato, quello avvenuto nella giornata di ieri tra la dirigenza del Pisa e l’allenatore in pectore Alberto Gilardino. Come raccontato, le parti si sono incontrate per discutere le strategie relative alla conduzione del mercato. Il club ha le sue idee circa i profili graditi, prevalentemente giovani e che possano fare asset, utili nel presente e nel futuro, con un valore di mercato esponenziale. Certo è che sono stati analizzati tutti i nomi già considerati, con l’allenatore che avrà dato il suo parere, considerando la funzionalità all’interno del modulo di riferimento, che sarà il 3-5-2. Non soltanto: il Pisa è alla ricerca di qualche "marpione" - come definiti dal presidente Giuseppe Corrado - con 150, 200 presenze in Serie A. Di questi fanno parte il difensore polacco trentenne Pawel Dawidowicz, che il 30 giugno vedrà scaduto il suo contratto con il Verona dopo 180 partite e, soprattutto, il "Cholito" Giovanni Simeone. L’attaccante argentino classe 1995, in uscita dal Napoli dopo tre stagioni, è desideratissimo dal popolo nerazzurro e l’obiettivo principale da parte del club per rinforzare il reparto offensivo con un innesto di spessore.

Nella giornata di ieri, però, per lui si è manifestato l’interesse del Siviglia. La squadra spagnola è allenata da Almeyda (seguito proprio dal Pisa), che lo lanciò da giovanissimo in Argentina, al Banfield e adesso lo vorrebbe in Andalusia. Simeone ha aperto al trasferimento in Liga, in un’altra piazza in cui ha giocato suo padre, così come il Pisa. Interesse sì, ma al momento non vi è alcuna trattativa in essere. In attesa di ulteriori sviluppi, trasliamo dal mercato al campo. Sì, perché sempre nella giornata di ieri la Lega Serie A ha pubblicato il tabellone della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. Il Pisa farà il suo esordio nella competizione ai trentaduesimi di finale, quando sfiderà il Cesena di Mignani. La partita rappresenterà la prima gara stagionale dei nerazzurri, in programma domenica 17 agosto alle 20:45 presso l’Orogel Stadium – "Dino Manuzzi".

Da regolamento inizialmente prevista in Toscana, la partita si svolgerà in casa della formazione romagnola a seguito della richiesta da parte del Pisa, considerando i lavori che saranno ancora in essere in quella data all’impianto dell’Arena Garibaldi, che aprirà invece per la prima volta ufficialmente le porte sabato 30 agosto, alla seconda giornata di campionato, con i nerazzurri che ospiteranno la Roma di Gian Piero Gasperini. Intanto, la partita contro il Cesena (scontro che sancì l’eliminazione dalla competizione la scorsa stagione) vede in palio il sedicesimo di finale contro la vincente dello scontro tra il Torino di Baroni e il Modena.