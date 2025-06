Gilardino L’ora della firma e delle manovre

Di Lorenzo Vero

Alberto Gilardino e il Pisa. Adesso arriva anche la firma, che al momento in cui state leggendo questo articolo potrebbe essere già stata messa dall’allenatore al contratto che lo legherà ai nerazzurri. Tra ieri sera e oggi gli ultimi contatti, le ultime revisioni alla documentazione, ai lati burocratici dei fogli, prima dell’accordo nero su bianco. Un contratto di due anni, quello che legherà Gilardino al Pisa, con un’opzione di rinnovo al terzo anno che dovrebbe avvenire in caso di salvezza.

Si apre una nuova era per la società nerazzurra. Non è di certo una novità: che l’ex allenatore del Genoa era stato scelto dal Pisa come successore di Filippo Inzaghi, come l’uomo per guidare la squadra al ritorno in Serie A, era cosa nota da tempo, gli incontri con il proprietario Alexander Knaster a Forte dei Marmi dello scorso fine settimana avevano ormai sancito l’accordo, che adesso vede anche – finalmente – la firma del contratto.

E l’annuncio? Il comunicato ufficiale? Un’incognita. Potrebbe arrivare immediatamente, così come tra qualche settimana. Ricordiamo la scorsa stagione: la scelta e l’accordo con Inzaghi arrivò proprio in questo periodo, mentre l’annuncio fu fatto solamente il 3 luglio, a pochi giorni dalla presentazione ufficiale. La stessa scelta potrebbe essere attuata quest’estate, nella quale ricordiamo il ritrovo della squadra dovrebbe essere previsto per il 7 luglio (il 17 luglio è prevista la partenza per il ritiro di Morgex).

In queste ultime settimane di giugno, sarà tantissimo il lavoro in vista della stagione pronta a iniziare. Nella prossima, infatti, è previsto un incontro con la dirigenza e lo stesso Gilardino per dare una svolta al calciomercato e valutare i profili assieme all’allenatore. Tra questi, il Pisa negli ultimi giorni ha mostrato interessamento per i due calciatori del Napoli Pasquale Mazzocchi e Alessio Zerbin (quest’ultimo confermato pubblicamente dal presidente Corrado), ma anche di Dawidowicz, che non rinnoverà con il Verona. Da considerare anche le trattative per i calciatori in prestito. Un bel rompicapo, che dovrà essere per forza di cose risolto in tempi rapidi e con scelte chiare. Il tutto ora sarà valutato con il nuovo mister, Gilardino.