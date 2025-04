Gill Voria torna alla guida del Siena: da vice a capo allenatore

A distanza di poco meno di un anno Gill Voria torna dunque in prima squadra. L’ex bandiera bianconera, il cui gol contro il Pisa del dicembre 1999 è entrato nella leggenda, nel 2023/24 era infatti stato vice di Magrini visto che il tecnico di Magione aveva portato con sé il solo preparatore dei portieri Giovanni Pascolini. Al termine del trionfale campionato di Eccellenza a Voria era stata affidata la formazione Juniores e un ruolo di rilievo nel neonato settore giovanile dopo un anno di stop forzato delle attività. Adesso il tecnico campano torna in prima squadra e per la prima volta come capo allenatore. In passato, ben prima della parentesi di vice di Magrini, Voria era già stato sulla panchina del Siena ma come primo collaboratore di Stefano Argilli nella breve (ma intensa) parentesi tra l’esonero di Gilardino e l’arrivo del lettone Pahars. Era il gennaio 2021, sempre in serie D, e anche in quel caso l’ex difensore bianconero poi era tornato, insieme all’amico Argilli, al settore giovanile della società di proprietà degli armeni. Adesso l’opportunità di guidare Bianchi e compagni direttamente seppur realisticamente da traghettatore in queste ultime quattro giornate.