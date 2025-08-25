Giocherà a Boccaleone con atleti over 50 e 60, e si chiamerà ’Amici di Denis Bergamini’. ’Calcio camminato’, un nuovo team

Nel panorama sportivo argentano debutta il "Calcio Camminato". Una nuova disciplina agonistica per gli amanti della pedata. O meglio: ex praticanti o amanti del football, di diverse età. Niente corse o fatiche: solo passione e divertimento. Tre le categorie previste dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport: over 50, 60 e 65 maschili, oltre ad una femminile di ultra 40enni. Tre i campionati suddivisi in tre gironi. Pisa, Novara e Bassa Romagna. A quest’ultimo partecipa la squadra di Argenta, con atleti over 50-60. La formazione di Argenta ha preso il nome di "Ferrara, amici di Denis Bergamini". Il presidente è Roberto Cavecchia. Partite ed allenamenti sono organizzati allo stadio di Boccaleone. Portavoce in loco è Lanfranco Mongardi (che già pensa ad un memorial dedicato al compianto fratello Lucio, faro della Spal a metà degli anni ’70 e ’80). "Siamo nati come movimento – spiega – ora contiamo 35 iscritti. Ma l’obiettivo è di crescere ed ampliare la rosa". Rappresentante sul posto è poi Daniele Castrucci, nome non nuovo al calcio nostrano.

n. m.