Gioco e risultati insieme. Un Grifone che piace

Capacità di adattamento. Crediamo sia questa la caratteristica più importante del Grosseto di mister Indiani mostrata fino ad ora. I biancorossi si adattano al tappeto verde dello "Zecchini", ma sanno adattarsi anche ai campi da gioco quando vanno in trasferta, sanno adattarsi alle caratteristiche degli avversari e sanno adattarsi anche ...agli infortuni. I biancorossi sanno giocare di fioretto quando è necessario, ma sono capaci ad usare la spada al momento opportuno: insomma hanno l’atteggiamento giusto in ogni circostanza. Tutto questo in virtù, crediamo, anche dell’ampia ed eccellente rosa di giocatori.

Ora Marzierli e compagni devono dare continuità (con umiltà e senza esaltarsi perchè il campionato è lungo) a tutto quello che hanno fatto vedere fino a questo momento. Il Grosseto, dunque, dopo otto turni si conferma capolista a pari punti con il Siena dopo avere espugnato lo stadio "Muzi" di Orvieto. Il successo è scaturito al termine di un match dominato nel primo tempo dopo il gol di Montini, ed il punteggio poteva essere più vistoso. Prosegue così la crescita dei biancorossi che allungano la serie positiva dando continuità alla propria azione anche sotto il profilo della prestazione. Domenica è in progranna per la nona giornata del girone d’andata il testa-coda tra la capolista Grosseto ed il fanalino di coda Poggibonsi. Biancorossi, vietato abbassare la guardia. P.P.