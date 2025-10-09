Gioè fa volare il Prato più in alto dell’Aquila

Prato 2 Aquila Montevarchi 1

Prato (3-4-1-2): Furghieri; Boccardi (dal 71’ Risaliti), Drapelli, Di Paola (dal 55’ Greselin); Iacoponi, D’Orsi, Atzeni (dal 61’ Cela), Limberti (dal 74’ Cesari); Rinaldini; Mencagli, Verde (dall’85’ Gioè). A disposizione Fantoni, Berizzi, Corsa, Zanon. All. Venturi.

Aquila Montevarchi (4-3-3): Failli; Cocci (dal 72’ Cecconi), Mariniello, Degli Innocenti (dal 75’ Bigazzi), Carotti; Lovari (dal 75’ Menchetti), Rosini, Iacullo; Galastri (dal 67’ Bocci), Tommasini (dall’83’ Pacifico), Tatti. A disposizione Giusti, Broccatelli, Kodra, Rossini. All. Marmorini.

Arbitro: Calzolari di Albenga, coadiuvato dagli assistenti Darwish di Milano e Colitti di Cinisello Balsamo.

Marcatori: Tommasini al 1’, Mencagli al 62’, Gioè al 93’.

Note: Circa 1500 spettatori. Ammoniti Boccardi, Rosini, Galastri. Recupero 1’ pt, 5’ st.

Gioè fa ancora valere la propria legge: il gol al 93’ del bomber del Prato vale la vittoria per 2-1 ai danni dell’Aquila Montevarchi e la qualificazione ai sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie D, dove i biancazzurri affronteranno la Correggese. Venendo alla cronaca, dopo neanche un minuto di gioco Tommasini, ben servito da un compagno, lascia partire un destro che non dà scampo all’incolpevole Furghieri. I lanieri (per l’occasione con indosso la terza maglia rossa) sono in confusione e per poco Lovari non inquadra il bersaglio grosso al 6’ con una conclusione da fuori area. La truppa di Venturi stenta a trovare ritmo e geometrie, mentre gli avversari controllano il vantaggio senza particolari affanni. E anzi, al 23’ vanno a un passo dal raddoppio con Galastri, che dalla lunga distanza scocca un tiro che colpisce in pieno la traversa. Scampato il pericolo, finalmente si fanno vedere anche i locali con una percussione di Atzeni che per centimetri non centra la porta.

Decisamente più largo termina il colpo di testa di Verde da posizione invitante. Con il trascorrere dei minuti il Prato prende possesso della metà campo avversaria, ma l’unica chance che si registra prima dell’intervallo è una punizione di D’Orsi bloccata in due tempi da Failli. La ripresa si apre con un intervento in tuffo di Furghieri al 50’ sulla zuccata di Iacullo. Venturi corre ai ripari e inserisce Greselin e Cela, quest’ultimo al posto di Atzeni che pochi secondi prima aveva calciato a lato. Al 62’ ecco il pari: D’Orsi sgroppa sull’out mancino e crossa nel mezzo dove sopraggiunge Mencagli, che in acrobazia firma l’1-1. Ora l’inerzia è tutta dalla parte del Prato, che colleziona un’occasione dietro l’altra con Verde, Mencagli (a cui viene anche annullato un gol per fuorigioco), Cela e Cesari, ma la mira dei calciatori di casa non è precisa. Quando i rigori sembrano inevitabili, il neo entrato Gioè spunta sulla punizione di Rinaldini e insacca il pallone che vale il passaggio del turno.

Francesco Bocchini