Gioè trascina il Prato: missione compiuta

Poggibonsi 1 Prato 2

Poggibonsi (3-5-2): Bertini; L. Borri (dall’81’ Corcione), F. Borri, Nobile (dal 69’ Sinatra); Gonzi, Ndiaye (dal 61’ Kean), Corzani (dall’81’ Shenaj), Borghi, Ponticelli (dal 66’ Di Martino); Ciacci, Skerma. A disposizione Baracco, El Dib, Boduri, Pratesi. All. Barontini.

Prato (3-4-1-2): Fantoni; Berizzi, Risaliti, Corsa; Cesari (dal 72’ Drapelli), Cela (dal 66’ Atzeni), Lattarulo, Zanon (dal 69’ D’Orsi); Greselin; Gioè (dall’83’ Rinaldini), Rossetti (dal 78’ Verde). A disposizione Furghieri, Iacoponi, Limberti, Mencagli. All. Venturi.

Arbitro: Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino, coadiuvato dagli assistenti Cristiano Rosati di Roma 2 e Matteo Pernarella di Ciampino.

Note: circa 900 spettatori, di cui 350 da Prato. Ammoniti Rossetti, F. Borri, Ndiaye, Drapelli, Venturi, Di Martino, Rinaldini. Recupero 1’ pt, 5’ st.

Marcatori: Gonzi al 17’, Cela al 27’, Gioè al 57’.

Primo successo in trasferta nel girone E per il Prato, che espugna lo stadio Lotti di Poggibonsi. I lanieri si impongono 2-1 in rimonta: al gol di Gonzi rispondono quelli di Cela e Gioè. Con questa affermazione, Risaliti e compagni salgono a quota 9 punti in classifica. Venendo alla cronaca, è un Prato tambureggiante nei primi minuti di gara. Bertini ha subito il suo bel da fare in occasione della punizione di Greselin e della conclusione di Cela. I padroni di casa faticano a contenere gli avversari: al 12’ Gioè non inquadra il bersaglio grosso di testa, poi Rossetti si vede respingere la conclusione dal portiere giallorosso. Pare un monologo biancazzurro e invece al 17’ ecco la doccia gelata: Risaliti perde un brutto pallone favorendo l’avanzata dei locali, con Skerma a servire l’accorrente Gonzi, che fulmina Fantoni. La reazione dei ragazzi di Venturi non si fa attendere: al 27’ il corner battuto da Greselin arriva sui piedi di Cela, che non ha problemi a gonfiare la rete. Appena incassato il pari, i senesi sfiorano l’immediato 2-1 con la zuccata di Lorenzo Borri, che termina alta di un soffio.

Nell’ultima parte di frazione sono invece i lanieri a rendersi di nuovo pericolosi con Cesari, il cui tiro termina fuori di poco, e Rossetti, murato dal portiere rivale. Si va all’intervallo sul punteggio di parità.

L’avvio di ripresa sembra sorridere alla truppa guidata da Barontini, che nel giro di due minuti impegna Fantoni con i tentativi di Gonzi e Skerma, e invece al 57’ Gioè approfitta di un sinistro sporco di Cela per firmare l’1-2. I biancazzurri legittimano il vantaggio e vanno più volte a un passo dal tris, specie con il nuovo entrato Verde, il cui destro finisce sul palo dopo la deviazione di Bertini. Al numero 19 viene annullato anche un gol in extremis, ma poco male per il Prato, che festeggia la seconda vittoria consecutiva.

Francesco Bocchini