Gioia Bellazzini: "Prestazioni sempre convincenti. Avremmo potuto avere tre-quattro punti in più"

Non solo il risultato. Sono anche altri due gli aspetti che rendono "contentissimo" l’allenatore del Siena, Tommaso Bellazzini (nella foto): la presenza costante nell’area avversaria e la solidità difensiva della sua squadra in questo primo scorcio di campionato.

"In queste cinque partite giocate, trasformando o meno le occasioni create – spiega – abbiamo creato tantissime volte i presupposti per indirizzare la partita, che si parli di gol, di rigori assegnati o di espulsioni provocate. Tutto quello che facciamo in campo è orientato verso questo obiettivo un aspetto da non dare per scontato. Non sempre saremo la squadra che riuscirà a creare più degli avversari, perché ci sono anche gli altri e spesso sono forti, ma dovremo provarci. Centrare una prestazione vuol dire questo e finora la prestazione è stata sempre convincente, anche contro il Tau. Avremmo dovuto avere 3 punti, anzi 4, in più".

"Il non aver subìto gol anche oggi – aggiunge l’allenatore Bellazzini – è un dato importantissimo che, unito a quanto sopra, determina la probabilità di vincere le partite". Con il Terranuova Traiana, vincere, appunto, non è stato semplice. "No, perché il campo è diventato la metà – spiega il mister –. La partita è iniziata 11 contro 11 e se è diventata quella che è diventata è stato per demeriti. Gli avversari hanno creato un blocco molto basso, non facile da penetrare, difficilissimo con il trascorrere dei minuti. Poi però, con convinzione, siamo riusciti a sbloccarla, anche se con più sofferenza del dovuto. E sì, ci aspettavamo tanto agonismo in campo, conoscendo l’avversario, malizioso, scorbutico, pronto a sfruttare l’errore: ogni squadra usa le proprie armi e il Terranuova fa dell’intensità la sua forza. Rispettabile. Il calcio può essere interpretato in molti modi, ha tante sfaccettature, noi dobbiamo essere pronti ad affrontare ogni tipo di partita". Sul rigore. "Quando Nardi ha sbagliato mi sono dispiaciuto per lui, sapendo quanto ci tenesse – chiude l’allenatore bianconero Bellazzini – e anche per la squadra: ho visto i ragazzi demoralizzati; nei minuti successivi, infatti, sono stati meno fluidi. L componente emotiva influisce sempre. Nicolò comunque si è rifatto con un altro gran gol. Se lo è meritato. Cavallari? Direi che ha fatto un buon primo tempo, l’ho sostituito per esigenze dettate dalla partita".