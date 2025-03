Gioia e dolore. L’esterno sinistro segna il primo gol e viene squalificato

Croce e delizia della Robur, ieri pomeriggio allo stadio Fedini di San Giovanni Valdarno, Gabriele Di Paola. Il giovane difensore bianconero ha segnato il primo gol con la maglia del suo Siena, per la gioia dei compagni e dello staff, che lo hanno festeggiato con grande affetto, e per tutti i tifosi senesi con cui condivide il dna. Un peccato che non potessero essere presenti a condividerne la gioia. La rete ha premiato la grande stagione del terzino che si è fatto apprezzare, partita dopo partita, per le qualità sia professionali che umane, per il suo attaccamento e per la personalità (è un classe 2005). Un peccato anche che dopo la grande gioia sia stato proprio lui a causare il rigore che ha portato al momentaneo pareggio della Sangiovannese. In particolare per quel cartellino giallo che gli ha sventagliato in faccia l’arbitro Tassano: Di Paola era infatti l’unico bianconero in diffida e l’ammonizione di ieri lo costringerà a saltare per squalifica la prossima partita, la gara del Franchi con il Terranuova Traiana. Unico terzino mancino in rosa, dopo il forfait di Ricchi, la sua assenza sarà particolarmente pesante.