Gioia Mezzolara e Castenaso sono primi

È stato un weekend praticamente da incorniciare quello delle quattro formazioni bolognesi che militano nel girone B. Mezzolara e Castenaso hanno vinto di misura e si sono issate in vetta alla classifica a pari-merito con la Sampierana, il Medicina Fossatone si è tolto la grandissima soddisfazione di battere l’Ars et Labor Ferrara (ex Spal) nell’anticipo andato in scena sabato al ‘Pietro Zucchini’ di Budrio mentre l’Osteria Grande ha raccolto il quarto pareggio in altrettante partite di campionato.

Partendo dal Mezzolara di Nicola Zecchi è servita una zampata di Ganzaroli in pieno recupero per espugnare il campo della neo-promossa Young Santarcangelo. Con lo stesso punteggio (rete di Mantovani a metà ripresa), il Castenaso di Fabio Rizzo ha battuto tra le mura amiche il Futball Cava Ronco mentre il Medicina Fossatone di Fulvio Assirelli (1-0 firmato El Bouhali) si è regalato una giornata storica battendo l’ex Spal. Ennesimo pareggio per l’Osteria Grande di Giangiacomo Geraci, che ha impattato a reti bianche in casa della Comacchiese.

Alle due bolognesi che militano nel girone A è andata decisamente peggio: lo Zola Predosa di Fabio Perinelli è stato sconfitto 2-0, tra le mura amiche, dal Terre di Castelli mentre il Corticella di Michel Cavina è caduto con lo stesso punteggio, al ‘Biavati’, contro il Rolo.

Nicola Baldini