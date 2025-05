Giornata decisiva per Tropical Coriano e Pietracuta: in palio la promozione in Serie D

Giornata decisiva, l’ultima di campionato, per Tropical Coriano e Pietracuta. Le due squadre di casa nostra condividono il primo posto in classifica con il Mezzolara a quota 61. E saranno decisivi i novanta minuti di oggi per capire chi, alla fine, farà il salto di categoria. Ma potrebbero non essere sufficienti in caso di arrivo appaiato di più squadre al vertice. Una vittoria in casa contro l’Osteria Grande basta al Pietracuta per tenersi la vetta. Se dovessero vincere anche il Mezzolara in casa con il Faenza e il Tropical Coriano sul campo del Medicina, allora ci sarebbe lo spareggio per la serie D tra Pietracuta e Mezzolara con il Tropical che resterebbe fuori dai giochi. Insomma, quella di oggi è una giornata nella quale bisognerà restare con gli occhi incollati su tre campi differenti.

Eccellenza. Girone B (34ª giornata, ore 16.30): Fcr Forlì-Russi, Granamica-Sant’Agostino, Massa Lombarda-Sanpaimola, Medicina Fossatone-Tropical Coriano, Mezzolara-Faenza, Pietracuta-Osteria Grande, Reno-Gambettola, Solarolo-Sampierana, Vis Novafeltria-Castenaso. Classifica: Mezzolara, Pietracuta, Tropical Coriano 61; Castenaso 56; Sampierana 49; Sanpaimola 48; Medicina Fossatone 47; Russi 46; Fcr Forlì, Solarolo 45; Massa Lombarda 43; Gambettola, Osteria Grande 41; Sant’Agostino 39; Reno, Faenza 36; Vis Novafeltria 26; Granamica 22.