Giornata no. Casette Verdini ko. Esulta il Castel di Lama

Casette Verdini 0 Castel di Lama 2 : Carnevali, Donnari, Ferri, Tidiane, Trinetta (21’ st Tarquini), Morettini (21’ st Pagliari),...

di LORENZO MONACHESI
2 novembre 2025
Casette Verdini

0

Castel di Lama

2

: Carnevali, Donnari, Ferri, Tidiane, Trinetta (21’ st Tarquini), Morettini (21’ st Pagliari), Delfino, Cingolani (21’ st Isaku), Luciani (8’ p.t. Blunno), Ulivello, Del Brutto (45’ st Nicolella). All. Lattanzi.

CASTEL DI LAMA: Luzi, Hoxholli, Voltattorni, Pietrucci, Mancini, Raschioni, Calvaresi (30’ st Maamri), Maoloni, Senghor (25’ st Natalini), Kane (30’ st Palatroni), Leoni (25’ st Lalaj). All. Oresti.

Arbitro: Campoli di Ancona.

Reti: 9’ st Calvaresi, 16’ rig. Senghor.

Parte forte il Casette Verdini che colpisce la traversa (10’) con Del Brutto, gli ospiti sono pericolosi con Leoni. Nella ripresa locali avanti con Ulivello che di fronte al portiere non riesce a insaccare, al 9’ passano in vantaggio gli ospiti con un contropiede finalizzato da Calvaresi. Gli ospiti raddoppiano con Senghor che trasforma il rigore per un fallo subito dallo stesso giocatore. I padroni di casa non riescono a reagire il Castel di Lama conquista 3 punti preziosi.

